Piaţă nouă pentru locuitorii din Saraiu

Premierul Victor Ponta şi vicepremierul Gabriel Oprea sunt aşteptaţi duminică la Saraiu, pentru a participa la manifestările prilejuite de sărbătorirea „Zilei comunei”. „Sperăm ca toţi pe cei care i-am invitat să fie prezenţi, alături de autorităţile locale din Saraiu, la sărbătoarea comunei. Este un moment pe care îl aşteaptă în fiecare an locuitorii din Saraiu. Am ales această perioadă a anului şi pentru că dorim cu această ocazie să sărbătorim roadele pe care producătorii locali le-au obţinut. Anul acesta inaugurăm şi noua piaţă din comună, pentru a cărei amenajare şi reabilitare am folosit fonduri exclusiv din bugetul local. A fost un efort financiar destul de mare, dar locuitorii comunei merită o piaţă nouă unde să îşi poată comercializa într-un mod civilizat produsele”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia. Aşa cum era şi normal, pentru invitaţii şi locuitorii din Saraiu va fi prezentat un program de muzică populară.