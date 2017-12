Piaţa organelor umane, în plină înflorire la Constanţa

În România, vînzarea de organe ia amploare pe zi ce trece. Tot mai multe site-uri sînt ticsite de anunţuri prin care oamenii îşi vînd tot ce pot, de la rinichi şi bucăţi de pancreas pînă la bucăţi din piele. Şi toate astea în ciuda faptului că nicio lege din ţara noastră nu permite comercializarea organelor, ci doar donarea, în cazul rudelor de gradul 1 sau 2, sau în cazul pacienţilor aflaţi în moarte cerebrală. Nimeni nu ţine cont de lege şi caută, prin fel şi fel de metode, să-şi rotunjească veniturile sau, pur şi simplu, să supravieţuiască. Să scape de necazul în care a intrat vrea şi Ecaterina Geană, o femeie de 44 de ani, din localitatea Pecineaga, judeţul Constanţa, mamă a cinci copii. Femeia a mers din aproape în aproape şi a aflat că ar putea să facă rost de bani dacă îşi vinde un organ. A auzit de la prieteni că acesta poate ajunge şi la cîteva sute de milioane de lei, bani de care femeia are nevoie disperată. „Nici nu ştiu ce să fac. Sînt disperată şi vreau cu orice preţ să-mi salvez familia”, povesteşte cu vocea tremurată femeia. Nu se gîndea niciodată că o să ajungă într-o asemenea situaţie. Nu-i este frică că ar putea să păţească ceva rău, speră doar că cineva are nevoie de un rinichi şi că aşa îşi poate achita şi ea dările către banca privată la care este restantă de mai bine de un an. „Dumnezeu cu mila. Nu am ce să fac. Mă rog să-mi fie bine şi să găsesc pe cineva care este bolnav şi care vrea un rinichi”, ne-a mai spus femeia. Ea bătea la uşa prof. univ. dr. Vasile Sîrbu, şeful Clinicii Chirurgie II, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, totodată şi preşedintele Societăţii Române de Chirurgie, cel care a reuşit să realizeze mai bine de zece transplanturi renale. Ecaterina Geană a auzit de la medicii Spitalului din Mangalia că profesorul de la Constanţa coordonează asemenea intervenţii de specialitate, aşa că s-a decis să vorbească personal cu el. Trăieşte cu speranţa că medicul şef va accepta să-i preleveze organul şi că bolnavul care are nevoie de sprijinul său o va plăti. „Dacă este nevoie şi de alt organ îl voi da. Care este sănătos şi dacă pot să trăiesc aşa, îl donez. Este singura salvare a mea. Nimeni nu are cu ce să mă ajute, nu am nici un fel de sprijin”, susţine, cu lacrimi în ochi, femeia. Ea a mai povestit că cei cinci copii ai săi nu o duc prea bine şi că veniturile pe care ei le cîştigă abia dacă acoperă cheltuielile casei. Şi ea lucrează prin comună cu ziua, iar soţul său nu are, momentan, de lucru. Fiecare zi este, pentru Ecaterina Geană, un coşmar. „Mă gîndesc că în orice moment pot veni cei de la bancă să-mi ia casa şi ce am în ea”, spune speriată femeia. Nu are prea mare lucru, dar este îngrozită că, într-o bună zi, ar putea rămîne sub cerul liber.

Legea spune NU!

În legea privind efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, se arată clar că donarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană nu pot face obiectul unei tranzacţii materiale, fapt susţinut, de fiecare dată, şi de prof. univ. dr. Vasile Sîrbu. La articolul 17 din lege, se mai precizează că se constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 7 ani fapta persoanei de a dona organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule în scopul obţinerii de foloase. Determinarea cu rea-credinţă sau constrîngerea unei persoane să doneze organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule, constituie infracţiune şi se pedepseşte, de asemenea, cu închisoare de la 1 an la 3 ani. De asemenea, publicitatea în folosul unei persoane, în scopul obţinerii de organe precum şi publicarea sau mediatizarea unor anunţuri privind donarea de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane în scopul obţinerii unor avantaje materiale sau de altă natură pentru sine, familie sau terţe persoane fizice sau juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. Nimeni însă nu se lasă intimidat de lege, tot mai multe site-uri postînd anunţuri de vînzare a organelor. Unul dintre site-urile care mediatizează asemenea anunţuri este www.anul.ro, dar şi www.anunturipenet.ro. Aici, mulţi tineri cu vîrste cuprinse între 18 şi 30 de ani, îşi vînd în special rinichii, cu preţuri de la 8.000 de euro şi pînă la 40.000 de euro, negociabil.