Piaţa Ovidiu a fost „Mai... retro”

Iubitorii de maşini retro de la malul mării au avut, în weekend, un nou motiv de bucurie. Colecţionarii din cadrul Retromobil Club România (RCR) au organizat expoziţii auto în trei mari oraşe din ţară, precum Baia Mare, Braşov şi, bineînţeles, Constanţa. Evenimentul de la mare s-a desfăşurat sâmbătă, la orele prânzului, în Piaţa Ovidiu, unde peste 30 de modele auto din secolul trecut, în perfectă stare de funcţionare, au încântat privirile a sute de trecători şi pasionaţi. La Constanţa, evenimentul a purtat numele de „Mai... retro”, iar cu această ocazie, a fost votată şi premiată cea mai frumoasă maşină expusă.

MAŞINI POTRIVITE ÎN LOCUL POTRIVIT Priveliştea de sâmbătă, din centrul vechi, a fost una „pe cinste” pentru cei care au văzut expoziţia. În Piaţa Ovidiu, proaspăt reabilitată, modelele auto înscrise au făcut senzaţie în faţa curioşilor şi a proprietarilor mândri de alegerile proprii. Atmosfera cu „parfum” de secol XX a fost completată de muzica Mariei Tănase, special aleasă de organizatori pentru această întâlnire plină de nostalgie. Constănţeni de toate vârstele s-au fotografiat şi au filmat fermecătoarele maşini din piaţă, visând cu ochii larg deschişi la o plimbare cu una dintre ele sau la situaţia în care ar putea deţine un astfel de autoturism.

„Mă uitam la un model, să văd dacă are geamuri electrice. Îmi plac maşinile vechi pentru că au un design care îşi păstrează frumuseţea şi farmecul peste ani şi ani. Sunt pasionat de maşini, ca orice bărbat. Mi-ar plăcea să deţin o astfel de maşină, chiar dacă e greu de întreţinut. Sau măcar să mă plimb cu una, că nu am avut ocazia. Nu m-am plimbat decât cu o Dacie din ‘73”, a declarat Robert, unul dintre numeroşii tineri constănţeni care au admirat modelele.

O „BUZOIANCĂ”, ALEASĂ DREPT CEA MAI FRUMOASĂ Pe lângă ocazia de a admira maşinile şi de a se poza cu ele, publicul a putut vota cel mai frumos model prezentat, introducând într-o urnă specială un bileţel cu numărul de concurs afişat în geamul fiecărei maşini. Astfel, aproximativ jumătate dintre voturi le-a primit o maşină Morris Garages MG, decapotabilă, din 1952, aflată în proprietatea unui colecţionar din Buzău.

„Am venit cu ea pe roţi de la Buzău, este un model de suflet. Am participat şi la Parada Litoralului, pe 1 Mai, dar cu alt model. Această maşină a fost fabricată într-un număr de 29.000 de modele, în România mai sunt patru sau cinci. Eu am achiziţionat-o în 2011. Să cumperi şi să reabilitezi un astfel de model te pot ajunge undeva între 30.00 şi 50.000 de euro. Fiind vorba de o maşină atât de veche, pot spune că s-a comportat excepţional la drum. Am venit să particip din pasiune şi nici prin gând nu-mi trecea că o să câştig marele premiu. Prin astfel de evenimente încercăm să intrăm şi noi în rândul Occidentului”, a declarat câştigătorul titlului pentru cea mai frumoasă maşină „Mai... retro” 2014, buzoianul Lilică Dedu. Trofeul primit de reprezentantul RCR Buzău a fost special executat de artistul plastic Mircea Enache.