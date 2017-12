Piaţa Ovidiu a intrat în reabilitare

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE Piaţa Ovidiu va redeveni ceea ce a fost odată - locul unde constănţenii şi turiştii aleg să se relaxeze. Acest lucru va fi posibil abia anul viitor, când va fi finalizat proiectul „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice - Piaţa Ovidiu”, finanţat cu fonduri europene prin Zona Metropolitană Constanţa (ZMC). Ieri, primarul Constanţei, Radu Mazăre, împreună cu parlamentarii USL şi consilierii locali au dat startul lucrărilor de reabilitare a centrului istoric al Constanţei. „Vă anunţam acum trei săptămâni, când am pornit lucrările de reabilitare a falezei din zona peninsulară, despre faptul că Piaţa Ovidiu va intra în reabilitare. Cel mai probabil la sfârşitul acestui an, va fi demarat un alt proiect finanţat cu bani europeni, cel de reabilitare a tuturor străzilor din zona Peninsulară. La şoseaua de coastă, primul tronson, estimez că lucrările vor începe spre sfârşitul lunii februarie anul viitor. În acest moment, municipalitatea este îndreptată din punct de vedere investiţional către zona peninsulară, pe care trebuie să o ridicăm din punct de vedere turistic. O vom ridica, şi va fi mult mai strălucitoare”, a declarat primarul Radu Mazăre. El le-a reamintit celor prezenţi că în luna februarie a anului viitor, în Consiliul Local se va dezbate proiectul privind reabilitarea Cazinoului. „Aşa cum am spus, m-am sucit în ceea ce priveşte vânzarea Cazinoului. Dacă tot au existat discuţii în privinţa vânzării, şi am văzut că prezintă un interes sufletesc pentru constănţeni, discutând cu mai mulţi investitori am luat hotărârea să ne asociem, noi cu Cazinoul, ei cu banii pentru reabilitare”, a spus Mazăre. Primarul a continuat, afirmând că toate aceste investiţii pe bani europeni, la care se vor adăuga investiţiile private vor transforma zona peninsulară în principala zonă de atracţie turistică. Mazăre i-a mulţumit public viceprimarului Decebal Făgădău care s-a ocupat de tot ceea ce a însemnat documentaţia pentru acest proiect. „Toate aceste proiecte au stat blocate luni de zile în sertarele ministerului condus de Elena Udrea. Cu ajutorul nostru şi al lui Dumnezeu, Udrea a fost schimbată, iar noul ministru a semnat toate contractele de finanţare pentru aceste proiecte, pentru care am făcut licitaţiile şi am demarat şi lucrările”, a explicat Mazăre.

SCHIMBĂRI RADICALE Prin proiectul ZMC, Primăria Constanţa doreşte să facă următorul pas pentru transformarea zonei peninsulare într-un punct de atracţie turistică, primul fiind reabilitarea falezei. Pentru încadrarea platformei Pieţei Ovidiu în spiritul epocii şi pentru punerea în valoare a edificiilor culturale din zonă, se vor face o serie de investiţii care vor schimba total imaginea de astăzi a zonei peninsulare. În primul rând vom vorbi despre Piaţa Ovidiu ca zonă de acces pietonală. Pavajul se va realiza din plăci de granit cu suprafaţă antiderapantă. În jurul statuii lui Ovidiu vor fi montate jardiniere cu bănci încorporate. Zonele verzi vor fi reamenajate astfel încât să ofere întregii zone un aer de prospeţime. Bordurile pe care le găsim acum vor fi înlocuite cu borduri din piatră. Practic, întreaga zonă din faţa Muzeului Naţional de Istorie şi Arheologie se va schimba complet, în locul parcărilor urmând să apară o adevărată zonă de promenadă. Constănţenii şi turiştii vor avea posibilitatea să ajungă foarte uşor din Piaţa Ovidiu în Portul Tomis. Prin proiectul ZMC întreaga zonă din faţa statuii lui Ovidiu va fi reamenajată, la fel şi scările de acces către Portul Tomis, scări pe care astăzi oamenii se cam feresc să le folosească. Întregul mal, care acum este plin de buruieni, va fi reamenajat, împreună cu scările de acces, astfel că la sfârşitul proiectului turiştii care vor ieşi din Muzeul de Istorie vor putea coborî direct în Portul Tomis, care va fi mult mai vizibil decât este acum. În ceea ce priveşte mobilierul urban, acesta va fi specific zonei, cu stâlpi de iluminat, coşuri de gunoi şi bănci, toate încercând să-i aducă pe vizitatori într-un spaţiu care îmbină modernismul cu arhitectura „de epocă”. Pentru că vorbim despre o zonă exclusiv pietonală, accesul vehiculelor în Piaţa Ovidiu va fi restricţionat, zonele pietonale urmând a fi prevăzute cu rampe speciale pentru cărucioarele persoanelor cu dizabilităţi.