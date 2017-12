Piaţa românească de asigurări va creşte în acest an

Piaţa românească de asigurări ar putea avansa cu cel mult 8% în acest an, estimează jucătorii din piaţă, care mizează pe nevoia de protecţie a firmelor în condiţiile crizei şi susţin că cererea de asigurare pe segmentul corporate a început deja să crească, mai ales pentru proiecte de infrastructură. „Estimez o creştere de 7-8% în acest an, mai ales pe fondul unei revigorări a creditării în a doua jumătate a anului”, a declarat specialistul în asigurări Dumitru Cerăceanu. El a explicat că, de obicei, asigurările de viaţă sau de locuinţe se vînd „la pachet” cu creditele imobiliare. Directorul diviziei de vînzări alternative din cadrul Asirom, Cătălin Stroe, consideră că piaţa românească de asigurări va creşte în a doua jumătate a acestui an într-un ritm asemănător primelor şase luni, respectiv cu 5,5%, sau poate uşor mai mult. „Avem din ce în ce mai multe cereri de asigurare pentru proiecte de infrastructură şi tot mai multe companii conştientizează nevoia crescută de asigurare în noul mediu economic, caracterizat de resurse drămuite, care, cu siguranţă, nu le-ar permite reluarea business-ului după un incendiu sau o catastrofă”, a menţionat Stroe. La rîndul său, preşedintele directoratului Astra Asigurări, Radu Mustăţea, estimează o creştere de 5% în acest an pe fondul crizei. „Estimăm o creştere de doar 5%, pentru că totuşi potenţialul de asigurări este încă mare”, a menţionat Mustăţea.

Pe segmentul de asigurări de viaţă, asigurătorii se aşteaptă, în acest an, într-o variantă optimistă, la o creştere de cel mult 3% faţă de 2008. Directorul general al BCR Asigurări de Viaţă, Florina Vizinteanu, estimează însă o creştere cu circa 2-3% a pieţei de asigurări de viaţă în acest an, în ciuda contracţiei economice severe, în condiţiile în care a constatat o evoluţie mai bună a pieţei în al doilea trimestru. În schimb, alţi manageri din sector se aşteaptă mai degrabă la o stagnare a pieţei. „Consider că, în a doua parte a lui 2009, piaţa asigurărilor de viaţă va stagna, cu un volum de prime brute subscrise în jurul cifrei de 1,8 miliarde lei”, a declarat directorul general al ING Asigurări de Viaţă şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al ING Fond de Pensii, Cornelia Coman. De aceeaşi părere este şi directorul direcţiei de asigurări de viaţă al Generali Asigurări, Ovidiu Racoveanu. „Scăderea Produsului Intern Brut va influenţa, probabil, în sensul unei stagnări, piaţa asigurărilor de viaţă. Probabil va fi o creştere foarte uşoară, de 1-2% în acest an”, a estimat Racoveanu. Piaţa românească de asigurări a crescut cu 5,55% în primul semestru al acestui an, pînă la 4,67 miliarde lei, avansul de pe segmentul asigurărilor generale compensînd declinul înregistrat de asigurările de viaţă.