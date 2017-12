Piaţa românească de leasing, în picaj

Piaţa românească de leasing ar putea scădea cu cel puţin 50% în acest an, din cauza lipsei de lichiditate a companiilor, dar şi pe fondul prudenţei firmelor şi populaţiei de a investi în această perioadă de criză, a declarat directorul general al Impuls Leasing, Răzvan Diaconescu. „Printre factorii care conduc la declinul pieţei româneşti de leasing se numără scăderea cu peste 60% a pieţei auto şi cu 70% a pieţei de echipamente de construcţii”, a menţionat Diaconescu. El a adăugat că firmele de leasing se mai confruntă cu o blocare a investiţiilor imobiliare, dar şi cu creşterea costurilor de refinanţare. „Clienţilor le este frică să mai investească. Aşteaptă să treacă perioada dificilă pentru a investi din nou”, a spus Diaconescu. Şeful Impuls Leasing a estimat că piaţa românească de leasing va începe probabil să crească din 2010, însă abia în 2012 sau 2103 vom ajunge la nivelul din 2008 sau 2007. El consideră că segmentele auto şi de utilaje pentru construcţii vor avea cel mai mult de suferit. „Probleme mari vor avea companiile mici de leasing, care nu mai au acces la finanţare şi care trebuie să constituie provizioane pentru clienţii care nu mai pot să-şi plătească ratele”, a adăugat Diaconescu. Acesta se aşteaptă la fuziuni sau vînzări de portofolii ale jucătorilor mici din piaţă. Piaţa românească de leasing a scăzut anul trecut cu 2,6%, pînă la 4,817 miliarde euro, ca urmare a impactului negativ al introducerii taxei de poluare a autovehiculelor şi a contextului economic dificil din ultima parte a anului. „Sînt firme de leasing care vînd maşinile prin licitaţii publice, altele prin intermediul dealerilor, în timp ce alte companii şi-au deschis propriile parcuri unde îşi expun maşinile”, a explicat directorul general al Impuls Leasing, Răzvan Diaconescu. El a mai spus că sînt şi companii de leasing care vînd câte 50-60 de maşini la pachet, la preţuri mai mici. Şeful Impuls Leasing susţine că preţul mediu pentru o maşină a scăzut cu circa 35% faţă de anul trecut, motiv pentru care firmele de leasing vînd de multe ori în pierdere maşinile recuperate. Scăderea preţurilor a fost cauzată de stocurile mari cu care au intrat în acest an producătorii şi importatorii de maşini, susţine şeful Impuls Leasing. „Pentru a scăpa repede de maşini, acestea pot fi vîndute la pachet, însă la preţuri mici. Sînt unele firme de leasing care vînd la preţuri mici, după care se îndreaptă împotriva clientului pentru a recupera pierderea, indiferent dacă acesta este persoană fizică sau juridică”, a subliniat Diaconescu. El a adăugat că Impuls Leasing încearcă să vîndă la cel mai bun preţ din piaţă, însă această abordare necesită timp pentru găsirea unui cumpărător. „Dacă mă îndrept asupra clientului pentru a recupera suma rămasă, de preferat ar fi ca aceasta să fie mică pentru a o putea recupera fără proces”, a exlicat el. Impuls Leasing are 500 de maşini recuperate în stoc şi 27.000 de contracte active.