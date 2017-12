Piața smartphone, mai smart decât clienții

Piața de telefoane mobile a suferit o schimbare de paradigmă în ultimii ani, producătorii orientându-și lansările în funcție de nevoile consumatorilor și nu ale marilor corporații, așa cum se întâmpla înainte. „Cu 15 ani în urmă, piaţa de IT era condusă de nevoile marilor companii. Pe baza acestor nevoi erau definite echipamentele - calculatoarele, telefoanele etc. La un moment dat s-a produs însă o schimbare majoră, în prezent consumatorii fiind cei care definesc nevoia şi sunt o piaţă mult mai mare decât marile corporaţii“, spune reprezentantul asociației IT CIO Council Aurelian Sin. Pentru anul în curs, spre exemplu, Samsung estimează că piața de profil din România va continua să crească într-un ritm alert, vânzările de smartphone urmând să depășească pragul de patru milioane de unități.