Piaţa Ţărănească, la Constanţa

Cârnaţi, pastramă, brânză de burduf, caş şi diferite dulciuri, produse natural, fără conservanţi, îi aşteaptă pe constănţeni pe platoul din faţa Casei de Cultură. Timp de trei zile, începând de vineri şi până duminică, platforma din faţa sediului Casei de Cultură găzduieşte o nouă ediţie a târgului „Piaţa Ţărănească, 100% natural, ecologic, tradiţional”, organizat de Tactic Events, în parteneriat cu reprezentanţii Casei de Cultură Constanţa. Prezent la manifestare, producătorul binecunoscutului magiun de Topoloveni a venit cu un nou produs. „Este vorba despre dulceaţa de gutui Topoloveni, un produs abia lansat pe piaţă. La fel ca celelalte produse Topoloveni, nu conţine zahăr şi conservanţi. Pentru a o îndulci am folosit suc de mere”, a declarat Diana Stanciulov. Ea a adăugat că dulceaţa este produsă în mod tradiţional, atât tăierea fructelor cât şi punerea produsului finit în borcane realizându-se manual. Pe lângă dulceaţa de gutui Topoloveana, constănţenii mai pot achiziţiona zacusta de vinete Topoloveana şi magiunul de Topoloveni. Pe lângă produsele tradiţionale româneşti, constănţenii pot cumpăra şi diferite delicatese italiene, aduse în România de Sorin Dobrescu. „Timp de 15 ani am lucrat în Italia, în acest domeniu, al produselor tradiţionale italiene. Când am revenit în România, în urmă cu doi ani şi jumătate, am dorit să continui în acelaşi domeniu”, povesteşte Sorin Dobrescu.

MERE MURATE. Printre produsele italiene tradiţionale care pot fi achiziţionate se numără prosciuto crudo de Parma, salamuri crud uscate, cu trufe, picante sau din carne de mistreţ, parmegiano reggiano, lăsat la învechit 24 de luni şi pecorino sardegna (învechit timp de 24 de luni). De asemenea, mai pot fi cumpărate aperitive italiene în ulei (anghinare, ardei umplut cu ton, roşii uscate la soare etc.), pateuri de măsline şi anghinare, file de anşoa, ton în ulei de măsline, ulei de măsline extravirgin presat la rece şi măsline picante sau naturale. Pentru gospodinele care nu au apucat să pună murături, ideal este standul producătorului Puiu Badea, din localitatea Călăraşi. Faţă de ediţia precedentă, acum, printre gogonele, castraveţi muraţi, pepene verde şi galben murat, se numără şi merele şi perele murate. De asemenea, în piaţă pot fi cumpărate siropuri din muguri de brad, fructe de pădure, dulceţuri de afine, căpşuni, sticlărie decorativă din Suceava, ouă încondeiate şi căciuli din blană naturală realizate de meşterii din Bacău. Ca de obicei, sunt prezente şi mierea de la Cumpăna, turta dulce şi covrigii de la Piteşti şi kurtos kalacs de la Lupeni.