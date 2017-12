Piaţa tranzacţiilor şi achiziţiilor va depăşi cinci miliarde euro

Piaţa tranzacţiilor şi achiziţiilor din România se va cifra, în acest an, la peste cinci miliarde de euro, iar pînă în 2012 va depăşi opt miliarde de euro, a anunţat reprezentantul PricewaterhouseCoopers (PwC), Radu Stoicoviciu. Media anuală a tranzacţiilor în anul 2008 va fi de 32,13 milioane de euro, faţă de 25,7 milioane de euro cît a fost în anul 2007, a mai spus Radu Stoicoviciu. Conform acestuia, în 2007 s-au înregistat 14 \"megatranzacţii\" care au depăşit fiecare 64 miloane de euro, cele mai multe fiind din domeniul real estate. Per ansamblu, în 2007 s-au realizat 211 tranzacţii \"private to private\", care au însumat 5,40 miliarde de euro şi au reprezentat 5,1% din PIB-ul României. Domeniile care au dominat piaţa locală de tranzacţii în 2007 au fost petrolul şi gazele, cu 37% din piaţă şi real estate, cu 17% din piaţă. În 2006, piaţa a fost dominată de tranzacţiile din serviciile financiare cu 14%, industria farmaceutică, cu 10% şi real estate, cu 14%. Anul 2005 a aparţinut tranzacţiilor din telecomunicaţii, cu 61% din piaţă.