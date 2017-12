Picasso şi restul lumii!

Expoziţia intitulată “Picasso And The Masters” care arată cum a fost influenţat Picasso de marii pictori europeni, de la Goya la Delacroix, şi-a deschis porţile miercuri, la Londra, după ce a cunoscut un adevărat succes la Paris. Deschisă pînă pe data de 7 iunie, la Galeriile Naţionale, aceasta este o versiune redusă a expoziţiei “Picasso et les maîtres”, deschisă în această iarnă, la Grand Palais din Paris, unde a atras 780.000 de vizitatori. Spre deosebire de expoziţia de la Paris, unde tablourile lui Picasso şi ale pictorilor care l-au influenţat au fost puse faţă în faţă pentru a putea fi comparate, la Londra nu sînt expuse decît picturile lui Picasso. Vizitatorii vor avea la dispoziţie fotografii cu picturile maeştrilor lui Picasso şi texte explicative pentru a înţelege mai bine sursele de inspiraţie ale pictorului. Expoziţia organizată la Paris a prezentat aproximativ 210 opere create între secolul al XVI-lea şi 1971, dînd vizitatorilor ocazia să îl compare pe Picasso cu Tizian, Velasquez, Goya, Rembrandt, Poussin, Ingres, Manet, Cezanne sau Van Gogh.