Picasso şi Warhol, pe lista DNA Banii lui Vâlcov, „ascunşi” în tablouri de zeci de milioane de euro?

Povestea lui Vâlcov capătă dimensiuni din ce în ce mai stranii. Cavouri vandalizate de procurorii DNA în căutare de comori ascunse, tablouri de zeci de milioane de euro ascunse în pereţi, un seif de dimensiuni nebănuite, cu lingouri de aur, experţi care neagă autenticitatea respectivelor opere de artă, pungi de 1 leu (ce ironie) pline cu alte zeci de milioane, de lei de această dată, prieteni absconşi, case de licitaţie prinse în încrengături internaţionale... Ce mai, unul dintre cele mai spectaculoase cazuri cu care procurorii DNA s-au confruntat vreodată. Rămâne de văzut dacă tablourile lui Vâlcov nu se transformă, până la finalul anchetei, în pitici de grădină şi vagoane cu faianţă, ca în cazul lui Năstase... Nu e răutate, precedentul a fost creat!

Aşadar, anchetatorii se află în posesia a aproximativ o sută de tablouri, găsite la diferite percheziţii efectuate în dosarul fostului ministru al Finanţelor Darius Vâlcov. Procurorii au anunţat că tablourile au fost trimise la expertiză unor specialişti evaluatori şi muzeografi, după mai multe declaraţii apărute în spaţiul public, în care un renumit critic de artă îşi dădea cu părerea că ele ar fi false. Nici nu ştim câtă relevanţă are falsitatea sau autenticitatea respectivelor tablouri în acest moment. Important este însă faptul că în rechizitoriul DNA, precum şi prin surse judiciare, apărute pe la diferite oficine, procurorii şi-au dat cu părerea despre un potenţial prejudiciu, ÎNAINTE ca experţii să fi făcut evaluarea şi să poată spune, cu subiect şi predicat, care este valoarea reală sau cea de piaţă a respectivelor tablouri. Incompetenţa şi lipsa de profesionalism îşi fac, iată, din nou, simţită prezenţa. "De astăzi (vineri - n.r.), demarăm procedura de identificare-certificare de către o comisie de specialişti în domeniu. Sperăm ca evaluarea să fie făcută cât mai rapid, pentru că sunt probleme legate de depozitarea acelor tablouri. Ele trebuie transmise unor instituţii de profil", a declarat procurorul Călin Nistor, adjunctul şefului DNA. De asemenea, el a precizat că procurorii cunosc cu certitudine cui aparţin operele de artă, dar, având în vedere că ancheta se află încă într-o fază incipientă, nu poate spune că acestea îi aparţin sau nu lui Darius Vâlcov (?!?).

Printre operele de artă există trei tablouri ce poartă semnătura celebrului Pablo Picasso. Sursele judiciare mai sus menţionate au declarat că ele ar fi "Lupta Centaurilor, III", "Pictor în atelier" şi "Regele". Un alt nume important aflat pe lista procurorilor este Andy Warhol, cu pânzele "Zână", "Zâne" şi "Victor Hugo". De asemenea, au mai fost identificate tablourile: "Portret" de Rudolf Schweitzer-Cumpăna, "Micul dejun" de Eustaţiu Stoenescu, "Lan de grâu", "Grădina Cişmigiu" de Samuel Mutzner, "Prapor" de Horia Bernea. Corneliu Baba şi Nicolae Grigorescu sunt alte nume „identificate” de procurori. Într-unul din primele comunicate, aceştia au zis că valoarea tablourilor se înscrie între 80.000 şi 100.000 de euro bucata. Revenim, în acest fel, la cele povestite mai sus: incompetenţa şi lipsa de profesionalism ale procurorilor DNA sunt strigătoare la cer!

Toate aceste tablouri ar fi fost descoperite de procurori în urma unor percheziţii în Bucureşti şi judeţul Olt, la firme şi la persoane de încredere ale fostului ministru al Finanţelor. În urma cercetărilor, au fost identificate două case de licitaţii din Bucureşti de unde ar fi fost achiziţionate tablourile, cele mai multe fiind cumpărate de Lucian Petruţ Şuşală în numele lui Vâlcov. Sursele citate au precizat că Darius Vâlcov intenţiona să deschidă o galerie de artă în Bucureşti, iar în acest scop luase un spaţiu şi începuse amenajarea, dar, din cauza cercetărilor, ar fi ascuns tablourile la patru persoane de încredere. Potrivit aceloraşi surse, persoanele de încredere ar fi pitit tablouri prin dulapuri sau pe sub paturi, în graba de a le ascunde de anchetatori. Cu toată sinceritatea, probabil că prietenii aceştia erau cu toţii întârziaţi mintal dacă şi-au imaginat că cel mai bun loc de ascunzătoare a unor tablouri ar fi sub pat! Nu ştim cine exagerează sau cine doreşte să aducă un plus de dramatism în această poveste, dar n-a nimerit tonul potrivit. Iar asta nu e tot. După prietenii care piteau la greu Picasso-uri sub pat, culmea elucubraţiilor abia acum vine. Conform aceloraşi surse, judiciare, adăugăm noi, potrivit celor de la Mediafax, „din datele anchetei nu rezultă că Vâlcov era cunoscător de artă, dar a identificat în achiziţia operelor de artă o posibilitate de a ascunde provenienţa banilor obţinuţi prin traficarea influenţei şi fapte de corupţie”. Incredibil! Dacă este adevărat ce spun colegii de la Mediafax, mai nou, procurorii DNA îşi dau cu părerea despre gradul de pregătire al lui Vâlcov şi competenţele acestuia în ce priveşte zona estetico-artistico-plastică şi de istoria artei? Cam cum ar putea să rezulta din datele anchetei că Vâlcov este incompetent în ce priveşte arta? I-au dat de făcut un doctorat şi n-a reuşit sau i-au dat de rezolvat un rebus cu „mari pictori străini şi români”? Au stat procurorii pe „Conquiztador” şi Vâlcov a dat, acolo, bâlbe? Oricum ar fi, este absolut aberantă această anchetă din ale cărei date nu rezultă că „Vâlcov era cunoscător de artă”.

Reamintim că Darius Vâlcov este acuzat, de procurorii DNA, de trafic de influenţă, după ce el ar fi intervenit, când era primar al Slatinei, în atribuirea unor contracte către un om de afaceri, care i-ar fi promis 20 la sută din sumele încasate. Vineri, acesta a fost chemat la DNA, unde a declarat că va vorbi doar în faţa magistraţilor.