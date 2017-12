Picături pentru... ochi de pisică

O echipă de cercetători a descoperit o metodă de a permite oamenilor să vadă foarte bine în întuneric. Savanţii i-au indus unui voluntar abilitatea de a vedea la o distanţă de peste 50 de metri, în întuneric total, pentru mai multe ore. După ce i-au injectat în ochi o soluţie, voluntarul a putut să distingă oameni alergând printre copaci, în condiţii de întuneric, pe întreaga durată a experimentului, în timp ce alţi voluntari au reuşit aceeaşi performanţă în doar o treime dintre cazuri. Experimentul a fost efectuat de un grup de aşa-numiţi biohackeri din California, intitulat Science for the Masses.

Cercetătorii au folosit o soluţie a unei substanţe numite Chlorin e6 (Ce6), care se găseşte în organismul unor specii de peşti care trăiesc la mare adâncime şi care are proprietăţi de amplificare a luminii, dar este utilizată şi în cercetarea pentru tratamente împotriva cancerului. După ce au combinat Ce6 cu insulină şi o soluţie salină, echipa de savanţi a obţinut o soluţie care poate creşte acuitatea vizuală în condiţii de lumină foarte slabă. ”Riscul ca substanţele toxice să fie absorbite prin piele face din această soluţie un lucru ce trebuie manipulat cu multă grijă”, au avertizat biohackerii. Astfel, nu este deloc recomandat ca oamenii să încerce să efectueze această procedură singuri, acasă. În plus, medicii au avertizat că procedura nu este una medicală, nu este testată şi nu are aprobare pentru a fi folosită, pentru că nu se cunosc efectele adverse şi pe termen lung.

În cadrul experimentului echipei din California, lichidul a fost picurat în sacii conjunctivali ai ochilor unuia dintre cercetători, Gabriel Licina, iar de acolo, soluţia a ajuns la retină. La început, soluţia a făcut ca ochii lui Licina să se înnegrească, înainte de a fi absorbită în câteva secunde şi ochii să revină la culoarea naturală. După testare, echipa a spus că Gabriel Licina a purtat ochelari de soare în timpul somnului, iar vederea a părut să-i revină la normal, dimineaţa. După 20 de zile de la aplicarea soluţiei, nu au apărut efecte secundare detectabile, potrivit cercetătorilor. Savanţii recunosc că mai este nevoie de multe teste, dar primele rezultate arată că tehnica poate furniza amplificarea luminii slabe în interiorul ochiului uman.