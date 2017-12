În cazul damelor, picioarele lungi reprezintă, în viziunea unor patroni sau şefi de instituţii, criteriul de bază în ce priveşte evaluarea lor profesională. Practic, pentru astfel de indivizi, nu contează altceva! Realitatea înconjurătoare a scos la iveală numeroase teorii şi contradicţii pe această temă. De pildă, s-a constatat că, în cazul unor persoane, picioarele lungi contrastează evident cu mintea din dotare. Cu cât picioarele sunt mai lungi, cu atât mintea titularei este mai scurtă! Desigur, nu generalizez. Sunt o sumedenie de exemple în care mintea rivalizează cu picioarele. Sunt granguri care nu apreciază la o femeie decât picioarele lungi. Dincolo de calităţile fizice feminine, pentru dumnealor, altceva nu contează! Degeaba le vorbeşti despre femeia căreia îi merge mintea brici! Nici nu vor să audă de un asemenea exemplar. Am asistat, într-o zi, la o discuţie despre femeia modernă. Un personaj cunoscut al urbei noastre încerca să ne convingă ferm că picioarele lungi reprezintă baza tuturor celorlalte elemente definitorii. A rostit şi un fel de slogan ieftin. “Nu ai picioare lungi, nu ai parte…” Se poate. I-am reproşat unui grangur că şefa lui de cabinet e cam aeriană. Destul de plictisit de realităţile înconjurătoare, m-a contrazis vehement pe acest subiect. ”Domnule, dumneata nu ai habar pe ce lume trăieşti! Te-ai uitat bine la ea? Eşti miop? Chiar nu vezi ce picioare lungi are? La o asemenea altitudine, e normal să fie aeriană…” Pe individ nu-l deranjau dificultăţile în materie de comunicare. Ca să poată să-i răspundă, omul nostru răcnea din toţi plămânii. În mod normal, celor din preajma lui, le-ar fi spart timpanul. Pentru ea, dialogul era oarecum lejer. Se apleca la ureche şi îi şoptea verzi şi uscate. Mă rog, atunci era toamnă… Constat că, într-un procent destul de mare, femeile cu picioare lungi s-au combinat cu tot felul de piticanii. O astfel de pereche sugerează un tablou de-a dreptul grotesc - doamna cu poşeta. L-am întrebat pe un şmecher: ”Domnule, nu te simţi naşpa când te târăşte după ea ca pe o geantă mică de voiaj?” Replica lui m-a redus la tăcere. Citez: ”Mă simt ca o paraşută”. În cazul lui, noţiunea de paraşută este mult mai vastă, fiind vorba, după cum singur declară, de o trăire specială. Picioarele lungi au provocat, la diverse nivele, nesfârşite polemici. Sunt femei care, profitând de lungimea picioarelor lor, au încercat să intre cu brutalitate în viaţa unor indivizi. Picioarele lungi au făcut şi au desfăcut totul! Pentru că le cântă cine trebuie în strună, picioarele lungi fac carieră şi în politică. De aceea, uneori, când se fac referiri la trecutul lor, întâmpină dificultăţi în exprimare. Se bâlbâie. Cunoscut fiind faptul că minciuna are picioare scurte, se dau repede de gol. Admitem că picioarele lungi reprezintă o podoabă greu de înlocuit.