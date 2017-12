Pictorul Fuego și-a vândut pânzele în scop caritabil la Mamaia

Terasa restaurantului Dorna din Mamaia a găzduit, joi seară, expoziţia de pictură cu vânzare „Vitralii”, organizatăîn scop caritabil, a artistului Paul Surugiu, pe care întreaga ţară îl cunoaşte sub numele de scenă Fuego. Autorul a pus la bătaie 33 de picturi lucrate în tehnica ulei pe pânză, inspirate de flori şi de casa părintească. Prezentarea lucrărilor s-a împletit cu refrenele muzicale ale lui Zsolt Kerestely, interpretate de Fuego alături de compoziţii proprii sau ale lui Florin Bogardo şi Stela Enache. O mare parte din fondurile obţinute din vânzarea picturilor realizate de Paul Surugiu merg către mari artişti ai României, ajunşi, din diverse motive, într-o situaţie dificilă, dar şi către tinerii care bat la porţile afirmării. În 8 luni, proiectul umanitar “Art by Fuego - Artă pentru suflet”, care înglobează şi „Vitraliile“ prezentate în Mamaia, a ajutat peste 50 de persoane, printre care artişti mari precum Ilie Micolov, Lucky Marinescu, Cornel Constantiniu, Aimee Iacobescu, Anca Pandrea, Elisabeta Preda, Petru Demetru Popescu, Ioan Voicu, Ileana Constantinescu, Floarea Ioniţă, Dan Hatmanu, Gheorghe Urschi etc.

La Mamaia, proiectul a mers mai departe şi a adunat noi sume de bani pentru cei care într-adevăr şi-au pus viaţa în slujba artei, ori pentru cei ce păşesc acum, timizi şi fără posibilităţi, în mijlocul ei. Evenimentul a adunat în jurul ideii actului de caritate distinse personalităţi: Elena Stroe (unul dintre organizatori), preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu, Elena Frâncu, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, Gabriela Mazăre, Dumitru Costea şi multă lume iubitoare de frumos, de muzică, de pictură din Constanţa, dar şi din Mangalia, Iaşi, Botoşani etc.

Cu romantism, tehnica lui Paul Surugiu a introdus privitorul într-o poveste multicoloră, difuză, care transmite sinceritate şi onestitate din punct de vedere artistic: “Pictura e o terapie ce-mi dă putere. Am pus suflet în naşterea operelor mele şi mă pot mândri cu nişte timp investit cu folos. Cu pictura pot naşte lumi noi, culori noi şi ştiu că, la un moment dat, una dintre creaţiile mele va sta pe un perete şi va fi admirată, nu neapărat pentru frumuseţe, ci pentru sinceritatea şi pasiunea puse în realizarea ei. Dincolo de asta, sunt fericit că îi pot ajuta pe cei ce ne-au alinat cândva copilăria, dar şi pe tinerii care acum, la start de carieră, au nevoie de noi!“.

Doina Păuleanu, director al Muzeului de Artă din Constanţa, a primit, cu acest prilej, o Diplomă de onoare. Ea a catalogat demersul de amator în domeniul picturii ca fiind un lucru admirabil -termenul „amator“ provine din franțuzescul „amateur“ şi desemnează o persoană căreia îi place ceva, care are predilecţie sau pasiune pentru ceva -explicând publicului ce înseamnă vitraliul în artele plastice, efectul său în filtrarea luminii, dar şi rolul acesteia în pictură. În încheierea manifestării, Fuego i-a oferit Elenei Stroe o diplomă de mulţumire pentru eforturile depuse întru organizarea evenimentului caritabil. La rândul ei, amfitrioana le-a mulţumit fiicei sale Iulia şi colaboratorilor săi, fără de care expoziţia “Vitralii” nu ar fi avut loc - Daniela Ţurcanu, Elena Frâncu, Mariana Gâju, Valentina Hertza. “Paul a muncit mult, a mers în ţară şi peste hotare cu un mesaj patriotic -trebuie să ne iubim ţara, dar să ne iubim şi între noi. Fac un apel către oameni să ajutăm acest vis al lui Fuego. El nu urăşte, nu critică, scoate la iveală talentele, ajută artiştii care trimit gândul bun al lui Dumnezeu”, a mai spus Elena Stroe.

Imediat după eveniment, Daniela Ţurcanu a caracterizat pe scurt, pentru „Telegraf“, lucrările lui Fuego: “Pictura este oglinda sufletului, iar culorile calde şi vii ale artistului descriu un suflet bun, curat şi sincer.Florile sale imaginare nu sunt decât stări interioare de pace, linişte şi armonie, muzica având sigur un rol important în desăvârşirea stilului autorului”.

Scopul frumoasei, liricei, ineditei manifestări în care au fost prezente pictura, muzica şi poezia a fost atins, tablourile lui Paul Surugiu fiind vândute până la ultimul.