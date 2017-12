Piedici guvernamentale

Guvernul României, fie prin premierul Emil Boc, fie prin vreun ministru al cabinetului său strigă în gura mare că rata scăzută de absorbţie a fondurilor europene este cauzată de nepriceperea autorităţilor locale în ceea ce priveşte întocmirea proiectelor. De cealaltă parte, autorităţile locale, fie că este vorba de primari, fie de preşedinţi de Consilii Judeţene, acuză Guvernul României că blochează voit accesarea fondurilor de către autorităţi. Autorităţile locale îşi susţin afirmaţiile cu miile de proiecte depuse la autorităţile de management, care au fost declarate eligibile, dar nefinanţabile. Guvernul nu îşi poate susţine acuzaţiile având în vedere că nu are cum să combată cifrele oficiale în ceea ce priveşte proiectele autorităţilor locale. Şi uite aşa, România, în loc să profite de banii europeni pentru a-şi rezolva problemele de infrastructură, este blocată chiar din interior de funcţionarii publici care gestionează programele cu fonduri europene, funcţionari ajunşi în funcţii la sugestia Guvernului. „Din păcate, România nu are un sistem funcţional de absorbţie a fondurilor europene din cauza funcţionarilor români. M-am interesat, pentru cultura mea generală, să văd dacă Uniunea Europeană a fost chiar atât de dură la negocierile cu România şi ne-a trasat nişte linii paralele printre care noi să mergem. Bineînţeles că nu a fost aşa. Tot ceea ce înseamnă ghid de accesare, tot ce este făcut de către partea română nu are nicio influenţă de la Bruxelles. UE ne-a dat doar câteva directive, pentru că nu controlează decât cheltuirea corectă a banilor. Nu UE ne-a impus unde să-i cheltuim, noi am decis unde dorim să cheltuim banii de la UE”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Edilul a vorbit şi despre posibilitatea ca autorităţile române să poată folosi banii necheltuiţi de alte axe. „Potrivit tratatului post aderare, România are posibilitatea să mute banii de pe o axă pe alta. În negocierile cu UE au fost făcute mai multe programe, cu axe cu tot. România, printr-o simplă scrisoare de înştiinţare către Bruxelles, poate muta foarte uşor banii de pe o axă unde nu se cheltuiesc, pe o axă unde sunt cereri foarte mari. Acest lucru nu se face pentru că toţi spun că nu ne dă voie UE. Din contră, cei de la Bruxelles ne permit să facem orice, atât timp cât facem transparent şi corect. Orice putem face cu banii respectivi. Îi putem muta pe care axă dorim noi, bineînţeles în cele negociate”, a spus Delicoti. Primarul susţine că aceste lucruri ori nu se cunosc, ori nu se doreşte să se cunoască. Delicoti consideră că o mare vină în ceea ce priveşte rata scăzută de absorbţie o poartă funcţionarii din autorităţile de management. „Problema este la funcţionarii care se ocupă de aceste programe. Ei au o problemă în acest sens. Nu vor să simplifice lucrurile pentru că le scapă autoritatea din mână. Ei vor să aibă o autoritate, să ajungă primarul sau privatul la mâna lor, să se ploconească la ei. Funcţionarul român are o frustrare faţă de privat. Cum adică el să semneze şi tu să iei un sac de bani, de parcă i-ai duce acasă? Cum adică funcţionarul să nu aibă nicio autoritate în faţa ta, dacă el semnează şi tu iei banii, să nu aibă el vreun avantaj pentru faptul că ţi-a semnat hârtia? El vrea să fie Zeus, să fie deasupra tuturor”, a afirmat Delicoti. Toate aceste probleme sunt bine cunoscute la nivel guvernamental, dar nimeni nu face nimic, toţi fiind de acord să se scalde în incertitudine. Cine pierde? România şi locuitorii ei, care, în loc să profite de banii europeni care i se cuvin, stau la mâna unor funcţionari.