Piedici guvernamentale

Criticile social democraţilor şi liberalilor cu privire la modul în care actuala putere împarte banii, chiar şi în cazul proiectelor cu finanţare europeană, par a fi întemeiate, de vreme ce tot mai mulţi primari de comune se plâng de practicile Guvernului Boc. Primarii comunelor din judeţul Constanţa declară că, dacă nu eşti de la PDL, rişti să rămâni primar doar cu vorba, chiar dacă te străduieşti să faci proiecte pentru binele comunităţii. Primarii spun că, din păcate, s-a ajuns la situaţia în care, deşi este o criză puternică, iar România are nevoie de bani ca de aer, statul aprobă, discreţionar, proiectele cu finanţare europeană. Gospodarii localităţilor spun că cea mai mare bătaie de joc din partea statului se petrece la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 3.2.2. „Renovarea, dezvoltarea satelor”. Primarii de comune au precizat că, deşi s-au chinuit să realizeze proiecte bune, cei de la Ministerul Agriculturii, care aplică Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pun tot felul de „piedici” administraţiilor locale, prin respingerea proiectelor. Într-o situaţie de acest gen este Primăria din Gârliciu, căreia i-au fost „retezate” 15 puncte pentru un proiect pe Măsura 3.2.2., deşi, spune primarul Constantin Cimpoiaşu, a fost perfect realizat. „Cei care derulează PNDR ne-au spun să am omis să trecem în proiect un ONG, conform cerinţelor legislaţiei europene. Astfel, în loc de 65 de puncte am primit doar 50. Ciudat este că în proiect este trecut foarte clar ONG-ul cu care vom colabora în proiect, ceea ce mă face să cred că ori nu au citit bine proiectul, ori pur şi simplu nu au vrut să-l declare eligibil”, a spus Constantin Cimpoiaşu. Primarul a spus că nu s-a lăsat păgubaş şi a contestat răspunsul celor de la Ministerul Agriculturii. „Eu cred că, până la urmă, proiectul va fi declarat eligibil, pentru că nu au ce să ne reproşeze”, a spus Cimpoiaşu. Primarul comunei Gârliciu a declarat că proiectul prin Măsura 3.2.2. cuprinde reabilitarea Căminului Cultural, construcţia unui centru „after school” şi asfaltarea a 9,5 kilometri de drumuri din Gârliciu. Potrivit primarului, valoarea proiectului este 2,5 milioane de euro.