Pielea, oglinda sănătăţii

Alimentele bogate în nutrienţi precum acizii graşi omega 3, vitaminele A şi C, dar şi hidratarea corespunzătoare şi utilizarea produselor de spălare adecvate sunt doar câteva dintre elementele care asigură un aspect sănătos al pielii, susţin specialiştii dermatologi. Pielea este oglinda sănătăţii noastre, iar aspectul acesteia este legat de un stil de viaţă echilibrat, care implică atât o alimentaţie ghidată de anumite norme, cât şi un ritual de îngrijire adaptat fiecărui tip de persoană. Astfel, responsabili pentru o piele frumoasă sunt anumiţi nutrienţi - acizii graşi omega 3, vitaminele din grupul B, vitamina A, vitamina C, antioxidanţii, seleniul, cuprul şi zincul - şi de aceea sunt indicate spre a fi consumate toate alimentele care îi conţin în cantitate mare. “Din produsele de sezon, absolut toate legumele şi fructele sunt excepţionale, cu o notă maximă pentru ardeii roşii şi gogoşari, spanac şi broccoli, nuci, fructe de pădure de sezon - cătină, porumbe şi măceşe - şi strugurii negri. În orice sezon, pentru menţinerea unui tegument sănătos este bun iaurtul, un concentrat mineralo-vitaminic adevărat. Aceeaşi menţiune pozitivă poate fi făcută şi pentru peşte, care este bogat în grăsimi sănătoase omega 3”, a explicat nutriţionistul Corina Zugravu. De evitat, spune aceasta, sunt pâinea albă, sarea în cantităţi mari, alcoolul în exces, băuturile energizante, fumatul, alimentele conservate, fermentate în exces şi mezelurile care, în timp, pot conferi pielii un aspect tern.