Politicianul manifestă o grijă deosebită pentru pielea lui, pe care nu vrea să o bage la saramură. Pielea politicianului nu are nicio legătură cu pielea ursului din pădure. Ăla de culege mure. Ca să se ferească de intemperii, votează după cum îi vine lui bine. În marea lor majoritate, legile sînt făcute să apere şi să protejeze pielea politicianului. Cînd a făcut-o mult prea lată, îmbracă iute cojocul, pentru că, din cîte ştiţi, nu s-a găsit încă, asta e, ac de cojocul politicianului. Pe politician îl mănîncă foarte des pielea. Din acest punct de vedere, suferă enorm, pentru că nu are cine să-l scarpine. De multe ori, privindu-l din profil, ai impresia că politicianul reazemă pereţii. Greşit. Total greşit. Este o simplă iluzie optică. În realitate, pentru că nu are cinea să-l scarpine, se freacă singur de perete. Uneori, cu o îndîrjire care-i provoacă răni pe spate. Ca şi în cazul năravului, politicianul nu-şi schimbă niciodată pielea. E pielea dracului pe el! Fiind podoaba sa cea mai de preţ, şi reprezentativă pe deasupra, nu se expune la soare. Nu vrea pur şi simplu să se ardă! Cînd îi vine lui bine să fugă de răspundere, cum îi este obiceiul, politicianul îşi trage pielea pe cap, folosind-o ca pe o glugă. Cu alte cuvinte, nu aude şi nu vede. Din patru în patru ani, politicianul se agită pentru imunitate, fără de care, în cazuri mai deocheate, riscă să-şi pună pielea la saramură. Cînd e la saramură, ustură. Fără unguentul numit “Imunitate”, pielea politicianului poate ajunge pe gard, ceea ce e foarte rău. Evident, pentru dumnealui. Deocamdată însă, din cîte constat, se întîmplă foarte rar fenomenul ăsta… În zona obrazului, pielea politicianului depăşeşte grosimea firească a şoriciului. E de porc. Degeaba îi baţi obrazul, pentru că oricum nu simte şi nu pricepe nimic…Pielea politicianului reprezintă întruchiparea nesimţirii în carne şi oase, dacă pot spune aşa. Sigur, cu excepţiile de rigoare. În Parlament, pielea politicianului este folosită şi ca foaie de cort. Unii se învelesc cu ea şi dorm liniştiţi în front. Folosită în acest scop, pielea politicianului te fereşte de gîzele Opoziţiei şi de ochii iscoditori ai opiniei publice. Bine că nesimţirea, ca şi prostia, nu doare! Ca foaie de cort, pielea politicianului este întrebuinţată la amenajarea unor adăposturi. Ştim cu toţii că politicienii se ceartă între ei ca la uşa cortului. Se dezbracă de caracter pînă la pielea de politician. Trebuie să recunosc, nu este o imagine agreabilă…Pielea politicianului este punctată de bube. În cazurile grave de corupţie, bubele sînt localizate nu numai în cap. În cazul dalmaţienilor politici, pielea iese cel mai bine în evidenţă. Din cauza pigmentului pronunţat, nu pot fi confundaţi cu nimeni. Pielea politicianului se pretează foarte bine la tăbăcit, numai că, în momentul de faţă, mijloacele de prelucrare sînt reduse ca număr. Practic, nu ne permite Constituţia. Pielea politicianului este considerată monument al naturii. De regulă, dacă te atingi de ea, se ştie, dai în fabrici şi uzine! Datorită acestor avantaje, tot mai mulţi neaveniţi sînt în stare să plătească oricît, numai şi numai să îmbrace pielea politicianului. Măcar o tură de patru ani. Exact cît un mandat.