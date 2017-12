Şirul scandalurilor din România nu se mai termină! După tot ceea ce am aflat despre justiţie şi poliţie, în cazul jafului de la Braşov, acum revine pe tapet fostul cabinet Tăriceanu…

Anul 2009 a debutat furtunos şi văd că nu are de gînd să se oprească. În poliţie, cad capete, în justiţie este deranj, iar guvernul are probleme cu bugetul. Cred că n-au trecut decît două zile de cînd am lăudat cabinetul Boc, dar acum descoperim că premierul a exagerat cînd a promis „pacea socială” şi a anunţat că s-a înţeles cu sindicatele. Între noi fie vorba, deşi nu voi insista acum, aici nu îl suspectez pe Emil Boc, ci consider că liderii sindicali s-au răzgîndit peste noapte. În fine!

Un mega-scandal, de proporţii nebănuite, se profilează la orizont. Ne-am bucurat toţi, după sentinţa Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga, însă acum descoperim că pielea ursului din pădure, pe care am cîştigat-o cu surle şi trîmbiţe, a fost vîndută de mult… Asta mi se pare o veritabilă lovitură de teatru! N-am auzit în viaţa mea de firmele „Sterling” sau „Midia Resources”, dar bănuiesc că „băieţii deştepţi” sînt amestecaţi pînă la gît în această poveste cu „acte adiţionale clasificate”. N-am de unde să ştiu, deocamdată, dacă, în spatele afacerii se află Dinu Patriciu, prietenul fostului premier, sau un comision gigantic, de ordinul milioanelor de euro, ţinut secret „din raţiuni de stat”. Pînă vom afla toate astea, ne rămîne doar morala fabulei…

Fostul ministru de Interne ţărănist, Constantin Dudu Ionescu, a făcut o afirmaţie excelentă, acum vreo două zile, cînd era invitat la un talk-show: „Acest contract de concesiune a fost semnat între 1990-1992, pe vremea cînd nu ne vindeam ţara, dacă mai ţineţi minte, iar acum, cu ocazia reînoirii acestui act, descoperim că dăm ţara pe gratis!” La drept vorbind, pentru un profit estimat de circa 30-50 miliarde de euro, „băieţii deştepţi” şi-ar vinde şi mamele, darmite ţara… Dacă am fi trăit în Italia anilor 70, cînd avea loc celebra operaţiune „cu mîinile curate”, în care magistraţii italieni de atunci au băgat la puşcărie jumătate din guvernul ţării, cred că fostul premier Tăriceanu, a cărui semnătură tronează la loc de cinste pe ordinul guvernului liberal de astă-toamnă, dinaintea alegerilor, ar fi ajuns la puşcărie pentru tot restul vieţii.

Dar noi, ca să-l parafrazez pe Mircea Badea, trăim în România, o ţară în care îţi trebuie multă imaginaţie ca să supravieţuieşti, dar încă şi mai multă imaginaţie ca să iei în serios tot ceea ce se petrece în realitatea cotidiană… Să-nfloriţi!