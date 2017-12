Pierce Brosnan încă mai suspină după James Bond

Actorul irlandez Pierce Brosnan nu se jenează să recunoască că încă nu a digerat vestea că a fost înlocuit de colegul său britanic Daniel Craig. Se pregăteşte deja al treilea film din seria Bond în versiune Daniel Craig, iar Pierce Brosnan încă face declaraţii pe această temă. „A fost de-a dreptul dezamăgitor. M-a surprins mult, dar am acceptat situaţia, în cele din urmă, după 24 de ore în care am fost şocat”, a povestit starul din „Golden Eye”, „Tomorrow Never Dies”, „The World is not Enough” şi „Die Another Day”. Totodată, Pierce Brosnan mărturiseşte că nu a urmărit cele două pelicule în care Daniel Craig l-a interpretat pe James Bond. A cumpărat DVD-urile, însă i s-a stricat sistemul. „Mi-am zis şi nu m-am mai uitat”, a conchis actorul irlandezul.