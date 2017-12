Pierce Brosnan, povestitor într-un serial de animaţie

Fostul interpret al agentului secret James Bond a semnat un contract pentru a fi naratorul serialului de animaţie “Locomotiva Thomas”, rol jucat anterior fie de fostul membru al legendarei trupe Beatles, Ringo Starr, fie de actorul american Alec Baldwin. Pierce Brosnan s-a arătat încîntat să îşi aducă contribuţia la un program de televiziune atît de popular şi să calce pe urmele unor nume atît de cunoscute. “Una dintre cele mai dragi amintiri ale mele ca tată este urmărirea serialului alături de copiii mei, atunci cînd erau mici”, a povestit Pierce Brosnan, în vârstă de 54 de ani.

Actorul irlandez îşi va face debutul pe “Thomas and Friends: The Great Discovery”, un DVD ce va fi lansat în toamna lui 2008. Fostul agent 007 va fi povestitor pentru trei ediţii DVD şi trei serii de televiziune. Thomas, locomotiva unui tren, este creaţia reverendului Wilbert Vere Awdry şi a apărut pentru prima oară în cartea pentru copii “The Three Railway Engines”, din anul 1945. Seria de televiziune a debutat în anul 1984, iar producţia a fost difuzată de televiziuni din 120 de ţări.