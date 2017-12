Pierce Brosnan va fi... regele Louis al XIV-lea

Actorul Pierce Brosnan va interpreta rolul regelui francez Louis al XIV-lea într-un film care va fi realizat pe baza romanului fantasy ”The Moon And The Sun”, de Vonda N. McIntyre. Acest roman fantasy şi de aventuri prezintă o serie de evenimente imaginare din timpul domniei regelui Louis al XIV-lea, când suveranul francez, aflat în căutarea nemuririi, capturează o sirenă, interpretată de actriţa chineză Fan Bingbing, de la care încearcă să fure secretul tinereţii veşnice. Complicaţiile apar când fiica nelegitimă a Regelui Soare, Marie-Josephe, în vârstă de 18 ani, se îndrăgosteşte de îngrijitorul sirenei şi riscă totul, încercând să îl elibereze atât pe el, cât şi pe acea creatură mitologică. Filmul ”The Moon And The Sun” va fi regizat de Sean McNamara, un cineast care s-a remarcat recent prin regia filmului ”Lupta cu valurile / Soul Surfer” (2011).

Pierce Brosnan, în vârstă de 59 de ani, a jucat în patru filme rolul spionului britanic James Bond, înainte de a fi înlocuit de Daniel Craig. Actorul de origine irlandeză a jucat recent în ”Cascada Seraphim”, în musicalul ”Mamma Mia”, bazat pe repertoriul grupului suedez Abba şi în thriller-ul politic ”Marioneta / The Ghost Writer”, de Roman Polanski.