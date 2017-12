Pierdere imensă în domeniul muzical! Solistul de la Linkin Park s-a sinucis!

Chester Bennington, solistul formației Linkin Park s-a sinucis în casa sa din Los Angeles, au anunțat autoritățile. Artistul, cu o bogată istorie a abuzurilor de alcool si droguri, s-a spânzurat. Chester era foarte apropiat de artistul Chris Cornell, de la Soundgarden, care s-a sinucis în luna mai. Astăzi, Cornell ar fi împlinit 53 de ani.

Linkin Park este o trupă rock americană din Agoura Hills, California. Formată în 1996, trupa a dobândit faima internațională cu albumul de debut Hybrid Theory (2000), care a fost certificat diamant de către RIAA în 2005 și multi-platină în multe alte țări. Următorul album de studio, Meteora, a continuat succesul trupei, fiind pe prima poziție în clasamentul Billboard 200 al albumelor în 2003, fiind urmat de un turneu extins și acte de caritate în jurul lumii. În 2003, MTV2 a numit Linkin Park a șasea cea mai mare trupă din era videoclipurilor muzicale și a treia cea mai bună a noului mileniu. "Billboard" a clasat Linkin Park pe locul 19 în clasamentul celor mai buni artiști ai deceniului. În 2012, trupa a fost votată drept cel mai mare artist al anilor 2000 într-un poll Bracket Madness pe VH1. În 2014, trupa a fost declarată drept Biggest Rock Band in the World Right Now de Kerrang!.

Adoptând un stil nu metal și rap metal în Hybrid Theory și Meteora, trupa a explorat alte genuri în următorul său album, Minutes to Midnight (2007). Albumul a condus clasamentele Billboard și a avut a treia cea mai bună săptămână de debut a vreunui album în acel an. Trupa a continuat să exploreze o varietate mai largă de tipuri muzicale în cel de-al patrulea album, A Thousand Suns (2010), combinând muzica cu mai multe sunete și beat-uri electronice. Al cincilea album al lor, Living Things (2012), combină elemente muzicale din toate înregistrările precedente. Al șaselea și cel mai recent album al lor, The Hunting Party (2014), marchează revenirea la un sunet rock mai proeminent. Trupa a colaborat cu mulți alți artiști, cel mai notabil cu rapper-ul Jay Z pe EP-ul Collision Course, și mulți alții pe albumele remix Reanimation și Recharged. Linkin Park a vândut peste 68 de milioane de albume în lume și a câștigat două Premii Grammy.