Pierderi de peste 1 miliard de euro în sectorul pensiilor private, pînă în 2017

Participanţii la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) vor pierde circa 1,07 miliarde de euro pînă în anul 2017, prin plafonarea contribuţiei la 2% din 2009 şi întîrzierea majorării acestora cu 0,5% pe an, potrivit calculelor realizate de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). \"Măsura propusă de Guvern, de îngheţare a contribuţiilor în 2009 şi amînarea cu un an a majorării lor, înseamnă pentru Pilonul II o pierdere pentru participanţi de 1,07 miliarde de euro, iar pentru Pilonul I de pensii de stat o povară fiscală viitoare de circa 4,3 miliarde de euro\", se arată într-un comunicat al APAPR. În prezent, sistemul public de pensii (Pilonul I) acordă foştilor salariaţi o pensie de stat care reprezintă 40% din salariul mediu brut pe economie. Pe Pilonul II (pensiile private obligatorii), estimările pe termen lung arată că rata de înlocuire a salariului se va situa în jurul valorii de 10%. \"Astfel, pentru fiecare leu păstrat în sistemul public de pensii, în loc să fie virat în Pilonul II de pensii administrate privat, statul român se obligă practic să furnizeze pensionarilor viitori venituri de patru lei\", se arată în comunicatul APAPR. Pe Pilonul II sînt prezente 14 fonduri de pensii private obligatorii, cu aproximativ 4,6 milioane de clienţi. La finele lunii ianuarie, activele nete ale fondurilor de pe Pilonul II totalizau 949,6 milioane de lei. Conform Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, nivelul contribuţiilor virate către sistemul privat de pensii creşte cu 0,5 puncte procentuale pe an, de la 2% în 2008, la 6% din veniturile brute ale participanţilor în 2016. Fondurile de pensii trebuia să încaseze contribuţia majorată cu 0,5 puncte procentuale, la 2,5%, în luna martie a acestui an. Însă, potrivit proiectului de buget pentru 2009, contribuţia aferentă fondurilor de pe Pilonul II va fi menţinută la 2% din venitul brut pe care o plăteşte fiecare angajat. APAPR reaminteşte că împotriva măsurii de îngheţare a contribuţiilor virate către Pilonul II în 2009 au protestat în mod public şi oficial ambasadorii a cinci state (SUA, Marea Britanie, Germania, Olanda, Italia), EFRP (Federaţia Europeana a Fondurilor de Pensii), FIAP (Federaţia Internaţională a Administratorilor de Fonduri de Pensii), precum şi o parte dintre acţionarii companiilor de pensii private de pe piaţa românească. Asociaţia numără 21 de membri, care reprezintă interesele a peste 99,2% dintre cei 4,6 milioane de participanti la Pilonul II.