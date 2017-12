Piesă a trupei Linkin Park, pe mobil

Trupa americană Linkin Park a anunţat că va lansa piesa “Blackbirds” prin intermediul jocului video Linkin Park 8-Bit Rebellion!, disponibil sub forma unei aplicaţii pentru telefoanele mobile. Conceput în colaborare cu Artificial Life Inc., jocul video Linkin Park 8-Bit Rebellion! este prezentat sub forma unui film de acţiune, în care concurenţii trebuie să învingă PixxelKorp, un imperiu HD malefic, care a furat muzica trupei Linkin Park. Jucătorii se lansează într-o misiune care îi va conduce în mai multe districte, fiecare nivel fiind inspirat din viaţa şi cariera unui membru al trupei. Piesa “Blackbirds”, noul single al trupei americane, este “eliberată” şi poate fi ascultată la finalul fiecărei misiuni reuşite în acest joc video. Versiuni 8-bits ale celor mai cunoscute piese ale trupei Linkin Park, precum “In the End”, “New Divide” şi “Crawling” sunt disponibile în acest joc video. Jocul Linkin Park 8-Bit Rebellion!, disponibil pentru iPhone, iPod Touch şi iPad, va fi în curând disponibil şi pe iTunes App Store.

Linkin Park este o trupă rock formată în Agoura Hills, California. De la înfiinţarea ei, în 1996, formaţia a vândut peste 50 de milioane de albume în întreaga lume şi a câştigat două premii Grammy.