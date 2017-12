„Voodoo Child” a lui Jimi Hendrix a fost desemnată piesa cu cel mai bun riff de chitară din toate timpurile, la 41 de ani de la înregistrarea ei, potrivit rezultatelor unui sondaj organizat de site-ul Music Radar. Pe locul al doilea s-a situat cântecul „Sweet Child O\' Mine” al trupei Guns N\' Roses. În urma acestei victorii, Mike Goldsmith, editorul Music Radar, l-a descris pe Jimi Hendrix drept „campionul mondial necontestat al greilor chitarei rock”.

Piesele „Whole Lotta Love” a trupei Led Zeppelin, „Smoke On The Water” a trupei Deep Purple şi „Layla” a celor de la Derek and the Dominos au completat Topul 5 al pieselor cu cel mai bun riff de chitară din toate timpurile. Următoarele poziţii în clasamentul celor mai bune zece riff-uri din istorie au revenit pieselor „Back In Black” - AC/DC, „Enter Sadman” - Metallica, „Day Tripper” - The Beatles, „Smells Like Teen Spirit” - Nirvana şi „(I Can\'t Get No) Satisfaction” - The Rolling Stones. Potrivit acestui sondaj, riff-urile de chitară ale pieselor mai vechi au părut să fie mai populare, pentru că doar două piese lansate în ultimii 20 de ani au reuşit să se situeze între primele 20 de poziţii ale acestui clasament. Acestea sunt „Plug In Baby”, lansat de trupa Muse pe locul 11 şi „Seven Nation Army”, lansat de trupa The White Stripes, pe locul 15. La acest sondaj, organizat pe site-ul Music Radar, au participat peste 5.000 de persoane.