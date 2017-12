Piesa „Love in Sicilia” a trupei „Amadeus”, în topul vînzărilor online

Singura trupă din România care se bazează pe interpretarea melodiilor la două viori, un violoncel şi un pian, „Amadeus”, are noi motive de bucurie. În această săptămînă, „Amadeus” a reuşit să cucerească topurile vînzărilor online cu piesa „Love in Sicilia”, melodie interpretată împreună cu Irina Popa, cîştigătoarea ediţiei de anul trecut a Festivalului de la Mamaia. Piesa „Love in Sicilia” este inclusă pe noul album „Amadeus”, intitulat „24 de ore”, material care vine şi cu o inovaţie: un playlist pentru fiecare moment al zilei. „Fiecărei piese de pe album îi este atribuită o oră din zi, cea mai potrivită pentru a o asculta. Dacă prima melodie se intitulează Sunrise şi este recomandată pentru ora 6:00, ora la care răsare soarele, următoarea, care este atribuită orei 7:00, se numeşte Wake up, soldier. Întreg albumul este creat după acest concept şi noi sperăm ca acest lucru să reprezinte un motiv în plus pentru a cumpăra albumul 24 de ore”, au precizat componentele grupului.