O piesă a trupei britanice Rolling Stones, înregistrată pentru albumul „Exile On Main Street” din 1972, dar neinclusă pe acesta, a fost redescoperită de trupa britanică şi este lansată în ediţie limitată de Ziua Magazinelor de Discuri, sărbătorită pe 17 aprilie. Piesa intitulată „Plundered My Soul” a fost redescoperită recent de membrii trupei Rolling Stones, care pregătesc o relansare a albumului „Exile On Main Street” pentru data de 18 mai. Piesa, nemaiauzită de public până în prezent, este disponibilă în 1.000 de exemplare, fiind lansată special de Ziua Magazinelor de Discuri, instaurată pentru încurajarea distribuitorilor de muzică independenţi.

Trupele The Beatles, Pet Shop Boys, Blur şi Goldfrapp sunt alte nume ale industriei muzicale sub care vor lansa înregistrări în ediţie limitată pentru evenimentul anual, ajuns la cea de-a patra ediţie. În SUA, unde a fost iniţiată Ziua Magazinelor de Discuri, sunt organizate peste 200 de lansări, printre care cea a primului EP al trupei REM, pe vinil albastru, şi a unei piese-surpriză a rapper-ilor The Beastie Boys.