Piesa „You Took My Soul”, inclusă pe viitorul album al Luminiţei Anghel

Piesa „You Took My Soul”, interpretată de Luminiţa Anghel la Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia 2007 şi premiată cu locul I la secţiunea Creaţie, va fi inclusă pe viitorul album al artistei, care va fi lansat în luna septembrie. Cîntăreaţa a urcat pe scena Festivalului Mamaia, în cadrul concursului de creaţie, cu piesa „You Took My Soul”, compusă de Andrei Kerestely şi produsă de compania în care artista este asociată.

Albumul care va apărea pe piaţa muzicală autohtonă în această toamnă a fost promis de artistă fanilor încă de anul trecut, odată cu lansarea primului single „Love Will Come”. Un nou single, intitulat „My Everything”, care are un ritm antrenant şi o tonalitate optimistă, va putea fi ascultat la posturile de radio începînd din acest weekend, potrivit reprezentantului de PR al interpretei.

Luminiţa Anghel, în vîrstă de 38 de ani, a debutat în anul 1987, la Festivalul Mamaia, iar un an mai tîrziu a început o colaborare cu Ansamblul „Doina” al Armatei, cu care a realizat o serie de turnee în ţară şi străinătate. În 1993 a cîştigat premiul I la secţiunea Interpretare şi Trofeul Festivalului Naţional Mamaia. În 1995 şi 1996 a obţinut locul al III-lea cu piesele „Fereastra” şi respectiv „Şansa e de partea mea”, ambele compuse de Ionel Tudor. Primul său album, „Şansa e de partea mea”, a fost lansat în anul 1998. În anul 2001 a cîştigat locul I la festivalul „Cerbul de aur”, secţiunea Pop, dar şi un premiu de popularitate. În 2005, a reprezentat România la Eurovision, alături de trupa Sistem, cu piesa „Let Me Try”, obţinînd locul al III-lea.