Piesa ”Common People”, imnul curentului Britpop

”Common People”, hitul cunoscutei trupe Pulp, a fost votat drept imnul curentului Britpop de ascultătorii BBC Radio 6 Music, surclasând hituri ale unor grupuri la fel de celebre, precum Oasis, Blur şi Suede. DJ Steve Lamacq a alcătuit un Top 30 pentru a marca 20 de ani de la apariţia Britpop, un subgen al rockului alternativ, născut la începuturile anilor ’90. Pe locul 2 s-a clasat cântecul ”Bittersweet Symphony” al grupului The Verve, iar poziţiile 3 şi 4 au fost ocupate de Oasis, cu hiturile ”Don't Look Back in Anger” şi ”Wonderwall”. Blur s-a clasat pe locul 5, cu hitul ”Parklife”.

La vot au participat peste 30.000 de oameni, care au trebuit să aleagă cântecul lor favorit din acea perioadă şi care să fie reprezentativ pentru acest curent muzical. ”Este un imn imens, îndrăzneţ, dar cu un fir genial al naraţiunii. Şi pare să reprezinte chintesenţa sentimentului de ”noi şi ei”, căci ilustrează cum nonconformiştii indie s-au pus cu starurile pop şi, măcar de data asta, au învins”, a afirmat DJ Lamaq. În top mai apar formaţii precum The Bluetones, Ash, Elastica, Shed 7, Menswear, Radiohead şi Space.