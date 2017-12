Piese U2 postate pe Internet, după ce Bono le-a cîntat prea tare

Cîntece de pe primul album din ultimii patru ani al trupei irlandeze de rock U2, care nu a fost încă lansat, au fost postate pe Internet, de o persoană care le-a înregistrat în timp ce Bono le interpreta în casa lui de vacanţă de pe Coasta de Azur. Melodiile înregistrate în apropierea casei de vacanţă a lui Bono au fost postate pe YouTube. Potrivit cotidianului britanic “The Sun”, fanul trupei U2 se plimba pe plaja din apropierea casei lui Bono în momentul în care a recunoscut vocea artistului, care interpreta melodiile de pe viitorul album al trupei U2.

Noul material discografic al trupei, care urmează albumului “How to Dismantle an Atomic Bomb”, lansat în 2004, nu are încă un titlu oficial, însă Universal Music Group, deţinător al casei de discuri a trupei, Interscope, a achiziţionat deja un nou nume de domeniu de Internet, “But No Line on the Horizon”. Pe site-ul YouTube au fost postate patru melodii, printre care se numără şi primul single, “Sexy Boots”. Înregistrările video puteau fi vizionate vineri dimineaţă, însă fără sunet. “Acest videoclip conţine o melodie ce nu a fost autorizată de deţinătorii drepturilor de autor. Cîntecul nu mai poate fi ascultat”, se indica într-un comentariu care însoţea înregistrările de pe YouTube.