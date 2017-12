Piesele româneşti, în fruntea topurilor muzicale autohtone

Piesele artiştilor români au început să fie din ce în ce mai apreciate nu doar de publicul din... străinătate, ci şi de cel autohton. Aproape 90% din melodiile lansate pe piaţa muzicală sunt pop-dance, iar primele locuri din clasamentele radiourilor muzicale sugerează care vor fi hiturile sezonului. Astfel, la Radio ZU, Andreea Bălan, cu noul său single „Trippin”, deţine locul I în Top Most Wanted. Yolanda Be Cool & DCUP - „We No Speak Americano” rămâne la fel de apreciată şi nu părăseşte locul al doilea, iar Stromae - „Alors On Dance” ocupă a treia poziţie. Lady Gaga, cu „Alejandro”, urcă în preferinţele românilor, clasându-se pe locul al şaselea.

La Fresh Top 40 Kiss FM, primul loc este deţinut de Narcotic Sound, cu piesa „Mamacita”, grupul fiind urmat de Deepcentral, cu „In Love”, Rihanna şi al ei „Rude Boy” clasându-se pe locul al treilea, iar Smiley ft. Cheloo ocupând poziţia următoare, cu piesa „Plec pe Marte”. Lady Gaga este în acest top pe locul al şaptelea, succedată de Alexunderbase feat. Lys, cu piesa „Drums”. DJ Sava feat Raluka - „I Like the Trumpet” ocupă locul fruntaş la Radio 21, sub ei fiind Rihanna cu „Rude Boy”, iar Park Place - „I Have the World” se odihnesc pe locul al treilea în clasament, deasupra „Mamacitei” de la Narcotic Sound.