Pieţele volante… desfiinţate!?

Comercializarea alimentelor în pieţele volante ar putea fi interzisă dacă o parte a comercianţilor va continua să nu respecte condiţiile de igienă, a declarat, ieri, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Constantin Cerbulescu. “În acest an, am făcut controale în pieţele volante. Când afară era cald de nu puteai să respiri, în pieţele volante erau produse puse pe asfalt. Am intervenit şi am dat sancţiuni, am luat legătura cu Autoritatea Sanitar-Veterinară şi am trimis avertismente la nivel de primării. Dacă nu vor respecta aceste condiţii, vom ajunge până la a le interzice să mai comercializeze!”, a spus Cerbulescu, prezent la evenimentul Romania Retail Forum 2010. El a sfătuit operatorii economici să consulte ANPC atunci când lansează anumite produse sau promoţii. “Când se lansează pe piaţă anumite produse sau promoţii fără a avea implementat cadrul necesar, se poate întâmpla să fie obligaţi să retragă produsele de pe piaţă”, a adăugat Cerbulescu. Oficialul ANPC a arătat că există şi probleme legate de etichetarea produselor cu termeni ca “bio” sau “ecologic”. “Noi verificăm etichetarea acestor produse. Unii dintre ei respectă această lege, dar am descoperit şi produse care nu aveau nicio legătură şi le-am retras de pe piaţă. Sunt destule situaţii în care agenţii economici încearcă să folosească această metodă pentru a atrage consumatorii”, a adăugat şeful ANPC. Totodată, Cerbulescu a arătat că ANPC a înfiinţat un comandament pentru verificarea staţiunilor de pe Valea Prahovei şi a pregătirilor pentru sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou.