Pieton accidentat pe trotuar

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din Constanţa, a ajuns, ieri după-amiază, pe patul de spital, după ce a fost lovit de o maşină, în timp ce se afla pe trotuar, pregătindu-se să traverseze strada pe trecerea de pietoni. Poliţiştii de la Rutieră spun că Ştefan Stoian, din Ovidiu, aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen Golf, înmatriculat CT 03 ZPA, a intrat de pe strada Dispensarului, din cartierul constănţean Tomis Nord, pe bulevardul Aurel Vlaicu, fără să se asigure, şi a acroşat un Fiat cu numărul CT 08 UJL, condus de Georgeta Panta, dinspre zona „Carrefour” către zona „Dobrogea”. „Plecasem de la serviciu şi mă îndreptam spre casă. M-a lovit în lateral şi am pierdut controlul direcţiei. Nu am mai putut stăpâni maşina şi am ieşit de pe carosabil”, a declarat Georgeta Panta. Autoturismul scăpat de sub control a ajuns pe trotuar, unde l-a acroşat pe Petre Giuglea, de 19 ani, din Constanţa, care aştepta să traverseze bulevardul Aurel Vlaicu pe marcajul pietonal. În urma impactului, victima a suferit multiple traumatisme şi a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Ştefan Stoian, şoferul Volkswagen-ului, susţine că şoferiţa rula cu viteză excesivă în momentul în care a avut loc coliziunea. „Eu m-am asigurat înainte de a intra pe Aurel Vlaicu şi nu am văzut-o. Când am început manevra, mi-a apărut în faţă şi nu am mai avut cum să o evit. Cred că avea viteză mare”, a povestit Ştefan Stoian. La testarea celor doi conducători auto cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Poliţiştii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.