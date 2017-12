14:41:16 / 17 Decembrie 2015

mda

nu e luna in care sa nu moara careva in accident la Valu Traian ! Inainte drumul de Bucuresti trecea pe acolo si de vina era viteza soferilor si neatentia pietonilor. Acum avem Autostrada, soseaua e mai putin aglomerata si totusi lumea moare ! DE CE ? Pentru ca e plin la Valu de imbecili care constata si nu previn ori nu fac nimic ! SE CIRCULA CU VITEZA IN VALU IN CONTINUARE PE SOSEAUA PRINCIPALA. Radare, amenzi , nimic ! Trecerile de pietoni sunt putine si cei grabiti vor traversa pe unde ii taie capul ! MAI PUNETI IN PANA MEA ZEBRE ! UNDE MAI MOARE UN PIETON PE LOC NEPERMIS MAI VOPSITI CATE O ZEBRA SI TOT ASA !