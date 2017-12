Pieton ucis de gardul Cimitirului Central

TRAGEDIE. Un bărbat a murit, iar prietenul său de o viaţă a scăpat cu viaţă ca prin minune după ce gardul Cimitirului Central, din Constanţa, s-a prăbuşit şi a dărâmat şi un stâlp de iluminat public. Tragedia a avut loc ieri, în jurul orei 13.00, iar martorii spun că totul s-a întâmplat în doar câteva secunde. „S-a întâmplat chiar în faţa noastră. Soţul a reuşit să tragă stânga de volan în ultimul moment. Am văzut cum gardul a căzut peste cei doi bătrâni. A fost groaznic“, a declarat Despina Miron, o femeie însărcinată în luna a opta. Ceilalţi martori susţin că gardul a căzut ca un perete compact şi că, înainte de producerea acestei tragedii, plăcile de beton erau înclinate spre trotuar. „Am găsit o persoană decedată sub dărâmături, iar victima care este în viaţă şi prezintă fracturi la ambele picioare era aruncată pe şosea, probabil lovită de stâlp şi nu de gard“, a declarat Mircea Leu, medic al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa. După ce a fost stabilizat din punct de vedere medical, bărbatul care a supravieţuit tragediei a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru primirea îngrijirilor medicale necesare. „Am fost cu prietenul meu Ciubotaru, care a avut puţină treabă în zona Casei de Cultură. La întoarcere, când mergeam pe lângă cimitir, s-a auzit un zgomot. Când m-am uitat în partea stângă am văzut cum începe să se crape gardul. Am apucat să fug. În momentul în care încercam să scap cred că m-a atins o bucată din gard. Nu am mai apucat să îi spun nimic lui Ion“, a povestit Emilian Vuţă, de 58 de ani, supravieţuitorul incidentului. Medicii de la ambulanţă spun că Ion Ciubotaru, de 63 de ani, prezenta multiple fracturi la nivelul întregului corp şi că, cel mai probabil, moartea a survenit instantaneu din cauza greutăţii plăcii de beton.

EXPERTIZĂ TEHNICĂ. Având în vedere că exista riscul ca sub plăcile de beton ale gardului să fie şi alte victime, pompierii au verificat fiecare porţiune în parte. „Echipele de pompieri au intervenit pentru verificarea fiecărei plăci pentru că nu se ştia dacă mai sunt sau nu persoane rănite. Noi am interevenit cu trei ambulanţe SMURD, un echipaj de descarcerare şi încă două autospeciale cu apă şi spumă pentru că era nevoie de forţă umană şi aparatură pentru ridicarea fiecărei plăci în parte. A căzut o porţiune de aproape 50 de metri din gard, iar intervenţia a fost dificilă pentru că plăcile erau sudate între ele“, a declarat Paula Anghel, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“. Din primele verificări afectuate de angajaţi ai ISC Constanţa, se pare că incidentul a avut loc din cauza stâlpilor de susţinere. „Am observat un grad avansat de coroziune a stâlpilor de metal care susţin gardul prefabricat. Va fi efectuată însă o expertiză pentru a se stabili cu exactitate ce a dus la prăbuşirea gardului“, susţine Istvan Molnar, inspector ISC. În acelaşi timp, patronul firmei care are în administrare Cimitirul Central, SC Clares SA, susţine că porţiunea de gard care s-a prăbuşit fusese reparată în urmă cu mai puţin de un an. „Gardul a fost făcut în 1994. Anul trecut au fost consolidate şi sudate toate plăcile. Chiar nu ştiu cum s-a putut întâmpla acest incident“, a declarat Dumitru Drăghici, administratorul firmei Clares SA.

GARDUL VA FI DĂRÂMAT. La scurt timp de la producerea tragediei, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a întrerupt şedinţa de Consiliu Local Municipal şi a mers la locul tragediei. „Tot cimitirul este în grija unei societăţi private. Conform contractului, în grija administratorului intră tot, inclusiv împrejmuirea. Este o dramă ce s-a întâmplat acum. Trebuie făcută o expertiză să vedem din ce cauză a căzut gardul. Am vorbit cu administratorul cimitirului şi mi-a spus că a făcut nişte lucrări de întreţinere a gardului anul trecut. Cert este că trebuia întreţinut şi reparat. O să ajutăm familiile victimelor, iar pentru siguranţă o să verific alte locaţii ale Primăriei în care, Doamne fereşte, s-ar putea întâmpla ceva. Dacă se constată că administratorul este de vină vom rezilia contractul. Am vorbit să se restricţioneze traficul, iar în cel mai scurt timp vom dărâma tot gardul“, a declarat Radu Mazăre, primarul Constanţei. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor care au dus la producerea acestei tragedii şi pentru tragerea la răspundere a vinovaţilor.