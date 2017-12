Pietre preţioase... la înălţime

Un alpinist francez a făcut descoperirea vieţii lui. Pe un traseu de pe Mont Blanc a găsit pietre preţioase estimate la circa 246.000 de euro. Alpinistul, care vrea să îi fie protejată identitatea, a găsit o cutie neagră, marcată „Made in India”, în timp ce escalada un gheţar pe Mont Blanc. Bărbatul a dus-o la Poliţie, care a deschis-o şi nu mică le-a fost uimirea. Conţinutul era plin ochi cu smaralde, safire şi rubine. Poliţia franceză crede că preţioasa încărcătură se afla la bordul unuia dintre cele două avioane aparţinând companiei Air India care s-au prăbuşit în regiunea Savoia în 1950 şi 1966. Dată fiind inscripţia „Made in India”, autorităţile franceze i-au contactat pe omologii de la New Delhi în încercarea de a afla dacă există vreo documentaţie despre apartenenţa pietrelor preţioase. Conform legislaţiei franceze, pietrele preţioase ar putea rămâne la alpinistul care le-a descoperit dacă nimeni nu le revendică.

Alpiniştii care se încumetă să escaladeze Mont Blanc găsesc deseori resturi din fuselajul celor două avioane, bagaje şi chiar rămăşite umane provenind din accidentele din 1950 şi 1966. Anul trecut, în septembrie, oficialii indieni au intrat în posesia unei genţi de curierat diplomatic. Geanta se afla bordul lui Kangchenjunga, un Boeing 707 care decolase de la Mumbai şi care s-a prăbuşit pe partea de sud-vest a masivului Mont Blanc pe 24 ianuarie 1966. 117 persoane şi-au pierdut viaţa atunci, printre care şi părintele programului nuclear indian, Homi Jehangir Bhabha.