Pile româneşti la Comisia Europeană

Secretariatul General al Guvernului a transmis la Bruxelles o listă cu cinci persoane, toate din patronatul lui Păunescu (adică Alianţa Confederaţiilor Patronale din România), care vor face parte din Comitetul Economic şi Social al Europei. Un grup de europarlamentari i-au solicitat însă lui Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, blocarea temporară a avizării reprezentanţilor părţii patronale din România în CESE - mandatul 2010-2015. Patronatele din România au dreptul la cinci locuri în Comitetul Economic şi Social European. În perioada 2007-2010, în CESE un loc era ocupat de UGIR-1903, iar patru de Alianţa Confederaţiilor Patronale din România, condusă de George Constantin Păunescu. Anul acesta, UGIR-1903 a fost tăiat de pe listă de Guvern, iar în locul lui a fost trimis tot un om al patronatului lui George Păunescu. Într-o scrisoare trimisă Danielei Nicoleta Andreescu, secretar general al Guvernului, conducerea UGIR-1903 arată că \"aprobarea instituirii monopolului reprezentării internaţionale a patronatelor din România de către ACPR - organizaţie care poate fi considerată proprietate personală a lui George Păunescu - se datorează unei decizii politice, având în vedere \"serviciile\" aduse actualei puteri şi clamate pretutindeni de George Păunescu prin folosirea unor justificări ditirambice de genul: \"Am riscat enorm mergând pe mâna actualului preşedinte, dar am câştigat şi acum am aprobare să iau totul în domeniul reprezentării patronale - şi în ţară şi în exterior\"\"? UGIR-1903 acuză că nu s-a făcut nicio comparaţie între CV-ul lui Marius Eugen Opran şi CV-urile actualilor nominalizaţi, de exemplu cu cea a noului numit, Eugen Mircea Burada, selectat de George Păunescu. Scandalul a ajuns până la urechile preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, şi a comisarului european pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, Laslo Andor, iar un grup de europarlamentari cer blocarea temporară a avizării reprezentanţilor părţii patronale din România în CESE - mandatul 2010-2015 şi efectuarea unei evaluări a modului în care s-au făcut aceste nominalizări, respectiv compatibilitatea acestora cu standardele europene care trebuie să se afle la baza unui astfel de proces: reprezentabilitatea internă şi internaţională. George Păunescu este patronul televiziunii B1 TV şi al ziarelor \"Evenimentul zilei\" şi \"Capital\".