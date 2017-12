Piloții români au potențial pentru a obține performanțe internaționale

Așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani, Maritimo Shopping Center se implică activ în organizarea de competiții sportive, iar cele auto au devenit deja o tradiție. La sfârșitul lunii aprilie am avut „Motul Motorsport Event 2014”, organizat de Clubul Sportiv Seaside Roads, eveniment care a inclus o etapă din Campionatul Naţional de karting, tradiţionalul concurs de îndemânare pentru amatori, ajuns la ediţia a treia, şi demonstraţii oferite de cunoscuţi piloţi de raliuri, de drift şi de viteză în coastă. La finalul săptămânii trecute, tot pe un circuit amenajat în parcarea din fața centrului comercial, s-a desfăşurat etapa a doua a Campionatului European de Drift „King of Europe”, secţiunile Street Legal şi Queen of Europe, competiție la care au participat 26 de piloţi, iar învingători la cele două secțiuni au fost irlandeza Danielle Murphy (Nissan Silvia S14), respectiv bulgarul Pavlin Penev (BMW E 30 M3).

La final, Dragoş Chiţulescu, PR management supervisor la 9 Agency, a fost mulțumit de cum s-a desfășurat concursul de la Constanța. „A fost un weekend extraordinar de reuşit şi mă bucur că am adus o astfel de etapă din „King of Europe“, Street Legal şi Queen of Europe, pentru prima dată în România. Ştiam că publicul constănţean este receptiv la astfel de evenimente şi mă bucur să văd că decizia de a nu percepe taxă de intrare a fost una corectă. Am avut un public extrem de numeros, au fost de două sau chiar de trei ori mai mulți spectatori decât în 2012 şi mă bucur că au putut vedea un concurs valoros, cu piloţi din toată Europa. Pe viitor, mi-aş dori să putem reveni aici, la Maritimo”, a declarat principalul organizator român al competiţiei. „Românii s-au descurcat destul de bine în weekend. Ramona Rusu a terminat pe locul 2 la secțiunea Queen of Europe, iar Răzvan Frăţianu din Suceava, care este și campionul național din 2011, a fost aproape de o performanță foarte bună la Street Legal. El s-a blocat totuși în finala mică, dar l-a învins campionul european din 2013, Alexander Yazov. A fost o competiție foarte strânsă, iar românii au demonstrat că sunt piloți foarte buni, cu un potențial ridicat pentru competiții internaționale. Ne mai lipsesc ajutorul sponsorilor, suportul partenerilor media și participarea la cât mai multe competiții pe viitor”, a mai afirmat Dragoş Chiţulescu.