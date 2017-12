Piloţi americani, pentru prima dată la Constanţa

Se află pentru prima dată pe pămînt românesc. După ce au zburat 15 luni în teatrele de operaţiuni din Irak, unde au acordat asistenţă medicală soldaţilor răniţi în acţiune, Jamie Tatro, de 29 de ani şi Justin Goldman, de 26 de ani, piloţi pe elicopterele UH-60 „Blackhawk” au ajuns la Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu. Aici vor participa la exerciţiul româno - american care va avea loc la începutul lunii august. „Înainte de a ajunge în Constanţa, mai mulţi colegi mi-au spus că o să fie foarte cald şi descopăr că nu au exagerat deloc. În Germania era mai răcoare. Aceiaşi colegi mi-au povestit că plaja din staţiunea Mamaia este foarte frumoasă aşa că abia aştept să ajung acolo”, spune Jamie Tatro. Înainte de a se bucura de litoral, cei doi piloţi ştiu că trebuie să se acomodeze cu zona în care vor acţiona. „Începem zborurile deasupra oraşului Constanţa, pînă la Spitalul de Urgenţă, pentru că trebuie să învăţăm traseul. Astfel, putem fi siguri că, atunci cînd va fi nevoie să transportăm un coleg rănit la spital, vom face totul ca la carte. Este şi un bun prilej de a admira panorama“, a spus Justin Goldman, zîmbind.

Ultima „adresă” a celor doi piloţi a fost baza militară americană de la Rammstein, din Germania. Cea mai solicitantă experienţă pe care au trăit-o de cînd au îmbrăcat uniformele de militari a fost cea din Irak, acolo unde au salvat vieţile a zeci de soldaţi. „Rolul nostru în Irak era de a-i transporta la spital pe răniţi. Era dificil, pentru că trebuia să zburăm sub rafalele de gloanţe, dar niciodată nu am avut probleme. Aparatele sînt foarte rezistente şi au făcut foarte bine faţă şocurilor. Noi sîntem, într-un fel, privilegiaţi, problemele cele mai mari sînt la sol, acolo unde luptă puşcaşii marini”, a spus Justin Goldman. El a ales să se înroleze pentru că armata americană i-a plătit colegiul. Şi pasiunea lui pentru elicoptere a jucat un rol important. „Mi-au plăcut mereu elicopterele şi am vrut să învăţ să zbor. Pentru că şcoala de aviaţie este foarte scumpă şi nu mi-am permis să o plătesc, am ales să mă înrolez. Astfel am reuşit să învăţ să pilotez dar şi să fac ceea ce îmi place. A fost mai simplu aşa”, a spus Jamie Tatro zîmbind.

Piloţii americani sosiţi la baza militară de la Mihail Kogălniceanu vor fi incluşi în exerciţiul militar româno-american la care vor lua parte militarii Batalionului 33 de Vânători de Munte „Posada“, Tennessee National Guard şi US 2nd Stryker Cavalry Regiment. Elicopterele vor participa la exerciţii de noapte cu dispozitive speciale şi se vor antrena pentru misiunile pe care trebuie să le ducă la bun sfîrşit în zone de război.