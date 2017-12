Pilotul elicopterului prăbuşit în lacul Siutghiol, condus pe ultimul drum de sute de persoane

Sute de persoane l-au condus, astăzi, pe ultimul drum, pe comandorul Petre Corneliu Cătuneanu, pilotul elicopterului prăbuşit în lacul Siutghiol, printre acestea aflându-se numeroși piloți și cadre medicale. Cortegiul funerar a pornit la orele prânzului de la capela Bisericii "Sfântul Ștefan", din Buzău, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al pilotului Petre Cătuneanu. Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica "Sfântul Ștefan", unde au participat sute de oameni - cunoscuți, colegi, rude, dar și simpli buzoieni care au aflat de la televizor povestea dramatică a pilotului. După slujbă, cei apropiați pilotului s-au urcat în autobuze, microbuze și autocare și au pornit spre Cimitirul Eroilor, unde a fost înmormântat pilotul Petre Corneliu Cătuneanu, chiar în fața bisericii, în rândul mormintelor din primul rând. "Am zburat cu el în multe misiuni, la început ca pilot secund să zicem. E foarte greu de spus ceva în momentele astea. Sunt foarte supărat pentru ce s-a întâmplat. Sunt amărât și profund mâhnit. ÎMi-aduc aminte privirea lui luminoasă, era un tip foarte optimist și riguros, o persoană extraordinar de entuzistă, nu îi era rușine să vină să ajute, punea mâna la targă, când discutam despre greutățile sistemului privea inainte. O să-mi aduc aminte de el la fel ca și de ceilalți ca de niște de oameni de ispravă. Era foarte implicat, dornic să participe la dezvoltarea sistemului. Un om foarte săritor și optimist care uneori te făcea să mergi mai departe", a declarant medical Bogdan Oprița de la SMURD București, prezent la înmormântare. Un fost coleg de-al pilotului, de asemenea om la manșă, și-aduce aminte de Petre Cătuneanu ca fiind o persoană foarte pasionată de zbor. ”Un tip deosebit, un profesionist, eram prieteni, ne cunoșteam de mulţi ani. Dar, iată, că și cei buni se duc la ceruri. Zbura din pasiune, în afara faptului că era serviciul lui, îi și plăcea. Nu degeaba avea aproape 3.000 de ore de zbor la activ. Nu oricine are", a spus un fost coleg de-al comandorului Petre Cătuneanu. Nicolae Udrea, asistent SMURD București, prezent și el la înmormântarea pilotului Cătuneanu a declarant, extrem de marcat, că el sau orice alt coleg de-al său ar fi putut fi în elicopterul care s-a prăbușit în lacul Siutghiol. ”Ne cunoșteam de mulți ani, de când a venit dumnealui în 2005. Putea fi oricare din noi în elicopterul acela. Era o fire blândă, nu mulți sunt blânzi ca el, e o durere mare, nu sunt cuvinte suficiente pentru a exprima un sentiment despre cineva apropiat atunci când îl piezi, ne pare rău de evenimentul acesta”, a spus asistentul SMURD. Întrebat ce părere are despre modul cum s-a acționat pentru salvarea celor patru persoane din elicopterul prăbușit în lacul Siutghiol, asistentul s-a ferit să dea un răspuns clar, precizând că nu știe decât ce a văzut la televizor. La finalul înmormântării, jandarmii au tras trei focuri de armă în memoria pilotului Petre Cătuneanu, căzut la datorie. Sicriul cu trupul neînsuflețit al pilotului Petre Cătuneanu a fost dus, marți noapte, la Buzău, fiind depus la capela Bisericii ”Sfântul Ștefan” din oraș, unde a fost purtat pe brațe de jandarmi. Comandorul Petre Corneliu Cătuneanu avea 47 de ani și era angajat al Ministerului Afacerilor Interne de zece ani. Avea la activ 2.900 de ore de zbor, dintre care aproximativ 2.000 pe elicopter de tip EC 135. El era din Buzău, unde soția sa, Laura Cătuneanu, este profesor-educator la Liceul de Nevăzători, cei doi având o fiică studentă.