Pilula pe bază de tomate, benefică pentru sănătate

O pilulă revoluţionară pe bază de tomate, care oferă organismului toate beneficiile aduse de dieta mediteraneană, a fost creată de cercetătorii britanici de la prestigioasa Universitate Cambridge. O capsulă de Ateronon, administrată zilnic, poate să diminueze depozitele de grăsime acumulate pe pereţii arterelor şi să contribuie astfel la prevenirea declanşării maladiilor cardiace şi a atacurilor cerebrale, putînd să salveze vieţile a milioane de persoane. Acest supliment alimentar conţine licopen, o subtanţă chimică ce există în coaja tomatelor coapte. Fiecare pastilă asigură echivalentul de substanţă activă conţinut în trei kilograme de tomate coapte.

Studiile anterioare au relevat faptul că o dietă mediteraneană, bogată în tomate, peşte, diverse alte legume, nuci şi ulei de măsline, poate reduce semnificativ nivelul de colesterol rău din sînge şi preveni declanşarea maladiilor cardiovasculare. Prin combinarea licopenului cu zerul extras din lapte, cercetătorii britanici au reuşit să micşoreze suficient moleculele de substanţe active, pentru ca acestea să poată fi absorbite cu uşurinţă de organismul uman. Un studiu efectuat pe 150 de pacienţi suferind de maladii cardiace a relevat faptul că administrarea zilnică a unei pilule de Ateronon a reuşit nu doar să oprească formarea depozitelor de grăsimi depuse pe pereţii arterelor, ci chiar să diminueze plăcile deja formate, în doar două luni. În plus, medicamentul nu prezintă efecte secundare. Teste clinice de mai mare amploare, efectuate pe 10.000 de pacienţi, vor debuta în acest an la Cambridge în Marea Britanie, dar şi în SUA, Italia şi Finlanda. Maladiile cardiace reprezintă unul dintre cei mai periculoşi factori de risc de deces în Marea Britanie, făcînd peste 120.000 de victime în fiecare an, în timp ce numărul persoanelor decedate din cauza atacurilor cerebrale se situează în jurul cifrei de 70.000.

În schimb, persoanele sănătoase care iau zilnic aspirină, sperînd să prevină producerea accidentelor cardiovasculare, sînt expuse unui risc crescut de declanşare a hemoragiilor. Acest studiu nu contestă binefacerile aspirinei în cazul persoanelor ce prezintă riscuri cardiovasculare, prin efectul ei anticoagulant, ci doreşte să tragă un semnal de alarmă în ceea ce priveşte consumul regulat de aspirină de către persoanele sănătoase. Concluziile acestui studiu sînt în acord cu recomandările actuale ale medicilor, potrivit cărora persoanele care nu au fost diagnosticate cu o maladie arterială sau cardiacă şi nu prezintă simptome ale acestora nu ar trebui să ia aspirină, deoarece riscul de producere a unor hemoragii poate fi mai mare decît binefacerile aduse de acest medicament. Studiul a fost coordonat de profesorul Gerry Fowkes, de la Universitatea din Edinburgh, şi a fost prezentat la sfîrşitul săptămînii trecute la congresul Societăţii europene de cardiologie, desfăşurat în Barcelona.

La studiu au participat 3.500 de bărbaţi şi femei, cu vîrste cuprinse între 50 şi 75 de ani, fără antecedente cardiovasculare, cărora li s-a administrat zilnic fie 100 de miligrame de aspirină, fie un placebo. Aceşti pacienţi au fost monitorizaţi timp de opt ani. Nu au existat diferenţe între numărul atacurilor cardiace şi cerebrale înregistrat în cadrul celor două grupuri. În schimb, 2% dintre persoanele care au primit aspirină au făcut hemoragii interne faţă de doar 1,2% dintre cele care au primit un placebo. În 2005, la nivel mondial, maladiile cardiovasculare au făcut 17,5 milioane de victime, reprezentând 30% din totalul deceselor, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.