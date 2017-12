Ping-pong cu salvamarii!

FĂRĂ BANI De câțiva ani încoace, în timpul sezonului estival, există o mare dilemă: cine îi plătește pe salvamari? De obicei, toată lumea se așteaptă ca autoritățile publice locale să bage mâna în buzunar. Numai că primăriile spun că nu își pot permite să-i plătească pe salvamari, pentru că bugetele lor sunt foarte mici. Istoria ne-a arătat că plata salvamarilor a fost făcută, în fiecare an, de Guvern, care a alocat bani la sfârșitul sezonului estival şi, din păcate, acest tip de abordare a devenit deja o rutină. Astfel, persoanele care au misiunea de a salva vieţi lucrează benevol până când autorităţile centrale se hotărăsc să le plătească. Spre exemplu, anul trecut, a fost nevoie ca salvamarii să intre în grevă japoneză pentru ca mai-marii de la Bucureşti să le achite veniturile. Culmea este că, de fiecare dată, guvernanţii au încercat să se spele pe mâini, aruncând pisica în ograda autorităţilor locale, spunând că asta este obligația, potrivit legislației, a primăriilor. Nici anul acesta nu face excepţie de la regulă, pentru că cei din Capitală au anunţat că plata salvamarilor şi a personalului din punctele de prim ajutor trebuie să fie făcută de autorităţile locale. Practic, cei peste 400 de salvamari, dintre care mai mult de un sfert în Mamaia, sunt din nou prinși la mijloc între autoritățile de pe litoral și cele de la București

UNII CU CÂRCA, ALȚII CU BANUL Îngrijorat de situaţie este şi primarul Mangaliei, Cristian Radu, care a spus că decizia Guvernului este ilegală şi imorală. “Mă deranjează faptul că plajele sunt administrate de Ministerul Mediului și nu de primării, cum ar fi normal. Iar de aici apar alte probleme. În primul rând, multe dintre plaje ajung să fie administrate de tot felul de intermediari și nu de hotelieri. Se cred stăpânii acestor plaje, iar dacă cineva vrea să vină cu cearșaful, primește un șut în fund. În plus, în unele situații, șezlongurile au ajuns să fie mai scumpe decât o cameră de hotel. Asta ca să nu mai vorbim de evaziunea fiscală ce se face de pe urma concesionării plajelor”, a spus Radu. Primarul Mangaliei a spus că, în ultima săptămână, a primit zeci de telefoane de la turiști care au reclamat că unele sectoare de plajă sunt pline de mizerie. ”Nemulțumirile turiștilor ajung direct la mine, dar eu nu administrez plajele. Adică, noi cu castanele, iar Ministerul Mediului cu banul de pe închirierea plajelor. În plus, în cârca noastră este aruncată plata salvamarilor. Numai o minte ”luminată” putea să gândească așa: primăriile - cu plata salvamarilor, iar ministerul - cu încasatul banului de pe urma plajelor. Nu eu trebuie să plătesc salvamarii, pentru că nu am plaja. Dă-mi sursa de finanțare și mă ocup de tot ceea ce înseamnă plaje”, a spus Cristian Radu. El a adăugat, în prezent, la Mangalia, doar anumite sectoare de plajă au salvamari, care sunt plătiți de hotelierii care au concesionat plajele.