Pinguinii de la Delfinariu au fost botezaţi

Iubitorii de pinguini au avut la dispoziţie o săptămînă pentru a putea propune, prin intermediul internetului, nume pentru cei mai noi membri ai expoziţiei de rechini şi peşti pirahna, cei patru pinguini de Patagonia. Directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN), Adrian Mînăstireanu, a declarat că această campanie a fost lansată imediat după sosirea pinguinilor la Constanţa, în data de 8 iulie. În tot acest timp au fost propuse 400 de variante de nume, unele dintre ele chiar hazlii. “Au fost propuse nume clasice româneşti, nume ale personajelor din desene animate sau ale unor actori. Personalităţile politice ale României s-au regăsit şi ele printre numele propuse de români pentru cei patru pinguini: Mitică, Boc, Elena şi Moni. Nu am ales niciun astfel de nume pentru că ar fi fost absurd. Ne bucură faptul că sînt foarte mulţi iubitori de animale care s-au implicat în această campanie“, a declarat Mînăstireanu. Unuia dintre pinguini i-a fost pus numele Ermelyo (cel mai bun), are un an şi două luni şi a devenit deja atracţia turiştilor. Este un mascul cu foarte multă personalitate şi cam năbădăios din fire. Perechea sa a fost numită Maia, în onoarea staţiunii Mamaia, iar ceilalţi doi au primit numele de Sally şi Athos. “Am vrut ca aceste nume să îi reprezinte şi cred că am reuşit să le dăm nume care să le reflecte personalitatea. După trei zile în care s-au acomodat foarte bine, acum pinguinii mănîncă mult, sînt foarte jucăuşi şi, de departe, sînt atracţia expoziţiei noastre“, a declarat italianul Sonny Medini, proprietarul expoziţiei de rechini şi peşti piranha deschisă în CMSN. Programul zilnic al pinguinilor începe pe la 7 dimineaţa, după un somn care nu durează mai mult de patru, cinci ore. “Faptul că sînt tot timpul în centrul atenţiei, sute de turişti încercînd zilnic să le intre în graţii şi să-i mîngîie, îi face să fie, în timpul zilei, în intervalul 09:00 - 20:00, puţin încordaţi. Nu prea au cum să doarmă pe timpul zilei, aşa că mai aţipesc şi ei atunci cînd e linişte, noaptea”, ne-a mai spus Sonny.