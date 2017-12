Pinholes și The Kryptonite Sparks vin, mâine, la mare

Trupele de rock alternativ Pinholes și The Kryptonite Sparks vor sosi, mâine seară, la Constanța, pentru un concert-eveniment ce face parte din turneul comun „Best Alternative Newcomers Tour”. Evenimentul are loc în clubul Doors, începând cu ora 21.00, iar prețul unui bilet este de 15 lei.

Prin intermediul Best Alternative Newcomers Tour, Dark Side Booking Academy aduce în fața publicului cele două trupe câștigătoare ale premiului „Best Alternative Newcomer” din cadrul galelor Metalhead Awards 2014 și 2015. Trupele Pinholes și The Kryptonite Sparks vor fi prezente în 14 orașe din țară, în mai puțin de două luni. Turneul este cu atât mai special cu cât este rezultatul unui an și jumătate de muncă pentru promovarea Pinholes și The Kryptonite Sparks, marcând lansarea și prezentarea în premieră a noilor materiale discografice ale celor două trupe: Pinholes - „Era Pietrelor Neșlefuite” și Kryptonite Sparks - „Doi // A doua undă de bruiaj”.

Un proiect cu rădăcinile în rock-ul psihedelic, post rock, art rock, totul cu un iz melodramatic și o mentalitate independentă, Pinholes lansează primul album, „Zmei”, în 2013. În următorul an și jumătate, trupa participă la numeroase evenimente, unde împarte scena cu trupe precum Vița de Vie, Luna Amară, Alternativ Quartet, Fluturi pe Asfalt, Theory of Mind, Velosonics sau Robin and the Backstabbers.

Cei de la The Kryptonite Sparks sunt un power trio incandescent, o combinație eterogenă de indie rock, alternative, funk, avant-prog și pop-rock. În vara lui 2013, The Kryptonite Sparks lansează primul EP și îl promovează la festivaluri precum Rock’n’Iași (unde obține premiul I), Peninsula, Durusa SummerHills sau Posada Rock. În toamna anului 2014 se alătură trupei Vița de Vie, în turneul național „Fenomental 15 ani”.