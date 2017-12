Pink a confirmat că este însărcinată

Pink şi soţul ei, Carey Hart, vor avea un copil, cântăreaţa americană confirmând faptul că este însărcinată, marţi, în emisiunea de televiziune prezentată de Ellen DeGeneres. În timpul acestui interviu, ocazionat de lansarea noului disc al artistei americane, intitulat “Greatest Hits… So Far!!!”, Pink a confirmat faptul că aşteaptă venirea pe lume a primului ei copil. Pink a dezvăluit, totodată, motivul pentru care nu a dorit să confirme mai devreme această sarcină, deşi zvonurile pe această temă circulau deja în presa internaţională, de câteva săptămâni. La fel ca multe alte femei, inclusiv Mariah Carey - care a anunţat recent că şi ea este însărcinată -, Pink i-a mărturisit gazdei emisiunii Ellen DeGeneres Show că în trecut a suferit un avort spontan. Pink nu cunoşte deocamdată sexul bebeluşului ei, însă medicul artistei i-a spus că ar putea fi o fetiţă. “Mama mea întotdeauna şi-a dorit să am o fiică exact ca mine. Mă tem că una dintre noi va ajunge la închisoare”, a glumit Pink, făcând referire la anii adolescenţei, în care nu se înţelegerea prea bine cu mama ei.

Pe numele său adevărat Alecia Moore, Pink, în vârstă de 31 de ani, cunoscută a fi o militantă pentru drepturile animalelor, a vândut aproximativ 29 de milioane de copii ale celor patru albume ale sale şi a fost recompensată cu două premii Grammy. Recunoscută pentru stilul îndrăzneţ în care se îmbracă şi pentru sound-ul puternic, Pink a lansat primul album la vârsta de 18 ani. Intitulat “Can\'t Take Me Home”, acesta a fost un material cu influenţe R&B. Următorul album de studio, “M!ssundaztood”, a beneficiat de ceva mai multe influenţe rock şi a fost lansat în 2001, fiind, până în prezent, cel mai bine vândut material al său. Acesta a cuprins piese precum “Get the Party Started”, \"Don’t Let Me Get Me”, “Just Like a Pill” şi “Family Portrait”. Cântăreaţa americană şi sportivul participant la cursele de motocros Carey Hart, în vârstă de 33 de ani, s-au căsătorit în ianuarie 2006, s-au separat în februarie 2008 şi s-au împăcat în 2009.