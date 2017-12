Pink Floyd aniversează 20 de ani de la lansarea albumului ”The Division Bell”

Trupa britanică Pink Floyd va marca împlinirea a 20 de ani de la lansarea legendarului ”The Division Bell”, al 14-lea şi, totodată, ultimul album de studio al grupului, printr-un box set aniversar, care va ajunge în magazine pe 30 iunie, informează site-ul oficial al formaţiei. Albumul a fost lansat în 1994, s-a vândut în mai multe milioane de copii şi a inclus piesa ”Marooned”, recompensată cu premiul Grammy. Totodată, ”The Division Bell” a fost ultimul album de studio lansat de formaţia britanică, alcătuită în acea vreme din David Gilmour, Nick Mason şi Richard Wright. Box setul aniversar conţine şase discuri, inclusiv trei versiuni colorate sau transparente de discuri vinil, cinci afişe de colecţie, un disc Blu-ray şi, pentru prima dată, un mixaj al albumului ”The Division Bell” realizat în sistemul audio 5.1 de inginerul de sunet Andy Jackson.

Albumul a debutat pe primul loc în topurile muzicale din Marea Britanie şi din SUA şi a rămas în fruntea topului american vreme de patru săptămâni. A ajuns pe primul loc în alte opt ţări şi s-a vândut până în prezent în peste 12 milioane de copii. Materialul a fost înregistrat de Pink Floyd în mai multe locuri, inclusiv în Britannia Row Studios, dar şi pe ”Astoria”, iahtul-locuinţă al lui David Gilmour, iar versurile pentru majoritatea pieselor au fost compuse de Polly Samson şi David Gilmour. Box setul aniversar va include şi două noi ediţii pe vinil ale albumului ”The Division Bell”, remasterizate de Doug Sax, la The Mastering Lab, pe baza înregistrărilor originale, care vor conţine toate piesele materialului discografic, editate iniţial pentru a încăpea pe un singur LP. Alte cinci discuri sunt incluse: o copie pe vinil roşu de 7 inci a single-ului ”Take It Back”, o copie pe vinil transparent de 7 inci a piesei ”High Hopes”, o copie pe vinil albastru de 12 inci a piesei ”High Hopes”, o versiune remasterizată a albumului ”The Division Bell”, inclusă în box setul-compilaţie ”Discovery” din 2011, şi un disc Blu-ray care include albumul ”The Division Bell”, înregistrat în sistem HD Audio, plus un mixaj al aceluiaşi album, realizat în sistemul audio 5.1 de inginerul de sunet Andy Jackson. Un alt element inedit este includerea pe discul Blu-ray a unui nou videoclip pentru ”Marooned”, piesă recompensată cu premiul Grammy la categoria Best Rock Instrumental, în 1994. Turnat în Ucraina, în primele săptămâni din aprilie 2014, videoclipul a fost regizat de Aubrey Powell.

Bob Ezrin şi David Gilmour au produs albumul original, iar aranjamentele orchestrale au fost realizate de Michael Kamen. Discurile din box setul aniversar au fost remasterizate de James Guthrie şi Joel Plante, vechi colaboratori ai formaţiei Pink Floyd.