Pink Floyd ar putea concerta pentru fanii români

Legendara trupă britanică Pink Floyd, unul dintre cele mai populare şi mai influente nume din istoria muzicii, ar putea cânta pentru prima dată în România, la Bucureşti, în 2012. „Suntem în discuţii, sperăm să îi putem aduce în capitală anul viitor\", au declarat organizatorii Festivalului Rock the City.

Fondată în 1965, la Londra, Pink Floyd este, practic, simbolul rock-ului progresiv, datorită geniului demonstrat de cei doi muzicieni exponenţiali ai săi, Roger Waters şi David Gilmour.

Cele mai cunoscute albume ale trupei sunt \"The Wall\", care a inspirat şi filmul omonim şi \"The Dark Side of the Moon\". Cu peste 45 de milioane de copii vândute, acesta din urmă este pe locul 3 în topul vânzărilor din istorie, după \"Thriller\" al lui Michael Jackson şi \"Back In Black\" al trupei AC/DC.

Tot cu \"The Dark Side of the Moon\", cei de la Pink Floyd au stabilit şi un record aproape incredibil, inclus şi în Guiness Book: 741 de săptămâni în topul Billboard, între 1973 şi 1988.