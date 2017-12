Pink Floyd va lansa primul album de studio după o pauză de 20 de ani

Trupa britanică Pink Floyd va lansa primul ei album de studio după o pauză de 20 de ani, în toamna acestui an, în luna octombrie. Polly Samson, soţia solistului şi chitaristului David Gilmour, i-a luat prin surprindere pe fanii formaţiei britanice, sâmbătă, după ce a anunţat pe Twitter faptul că grupul Pink Floyd are în pregătire un nou album, care va fi lansat în toamna acestui an. Agentul de presă al muzicianului David Gilmour a confirmat informaţia pentru revista ”Rolling Stone”. ”Noul album Pink Floyd, ce va fi lansat în octombrie, se intitulează ”The Endless River”, a scris Polly Samson pe Twitter. ”Albumul, care va avea la bază sesiunile de înregistrări din 1994, reprezintă cântecul de lebădă al lui Rick Wright şi este foarte frumos”, a adăugat aceasta. Rick Wright, clăpar şi membru fondator al trupei britanice, a murit de cancer în 2008, la vârsta de 65 de ani.

Pink Flyod tocmai a marcat împlinirea a 20 de ani de la lansarea legendarului ”The Division Bell”, al 14-lea şi, totodată, ultimul album de studio al grupului, printr-un box set aniversar, care a ajuns în magazine pe 1 iulie. Noul disc al trupei britanice pare să conţină cântece originale, niciodată lansate, compuse în timpul înregistrărilor pentru ”The Division Bell”. Durga McBroom-Hudson, o cântăreaţă care a susţinut concerte şi turnee alături de Pink Floyd în anii '80 şi '90 şi care pare să fie implicată în noul proiect, a oferit mai multe detalii despre albumul ”The Endless River” pe pagina ei de Facebook: ”Albumul a început într-adevăr în timpul înregistrărilor pentru ”The Division Bell” şi, da, a fost un proiect secundar, iniţial intitulat ”The Big Spliff”, despre care Nick Manson a vorbit deja. Acesta este motivul pentru care piesele cu Richard Wright sunt incluse pe noul album. Însă David Gilmour şi Nick Manson au preluat acest proiect şi au adăugat multe alte lucruri de atunci. La origine ar fi trebuit să fie un album complet instrumental, dar apoi ei m-au chemat şi eu am cântat câteva piese alături de ei în decembrie 2013. Apoi, David a extins ideea, pe baza înregistrărilor cu vocea mea, şi a compus cel puţin încă o piesă”, a explicat Durga McBroom-Hudson, adăugând apoi că noul album va conţine exclusiv piese care nu au fost niciodată lansate.