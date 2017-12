Pink Martini revine în România

Cei 11 membri ai orchestrei Pink Martini din Portland, Oregon, revin în România, pentru a susţine un concert, pe data de 22 noiembrie, la Teatrul Naţional de Operetă din capitală. Trupa a mai concertat pentru publicul român în urmă cu doi ani, în cadrul turneului de promovare a albumului „Hey Eugene!\", cînd biletele la show au fost vîndute în totalitate.

Pe lîngă turneul în România, pe site-ul oficial al trupei este anunţată lansarea albumului „Splendor in the Grass\", pe 27 octombrie. Cu un sound ce îmbină influenţe de la jazz-ul latin ori muzică de cameră pînă la marşuri braziliene şi soundtrack-uri de filme „noir”, trupa americană şi-a etalat repertoriul multilingvistic pe scene din întreaga lume.

Istoria Pink Martini începe în 1994, cînd pianistul Thomas Lauderdale, atunci student la Harvard, a cunoscut-o pe China Forbes, „diva\" actualei trupe. Repetiţiile din camera de cămin, unde ariile de Verdi şi Puccini erau interpretate de Forbes şi acompaniate de Lauderdale la pian, au reprezentat începutul colaborării celor doi. Prima piesă a formaţiei, „Sympathique (Je ne veux pas travailler)”, a devenit hit în Franţa şi a dat numele primului album Pink Martini, lansat în 1997. „Sympathique\" a primit discul de platină în Franţa şi pe cel de aur în Elveţia, Grecia şi Turcia. Succesul a fost confirmat şapte ani mai tîrziu, de cel de-al doilea album, „Hang on Little Tomato\", premiat în Germania, Franţa, Canada, Grecia şi Turcia. „Splendor in the Grass\" este cel de-al patrulea album de studio al formaţiei, iar „Hey Eugene!\", cea mai recentă apariţie discografică semnată Pink Martini, constituie un „studiu arheologic al muzicii, îmbinînd melodii şi ritmuri din diferite părţi ale globului pentru a crea un sound modern\", după cum declară chiar Thomas Lauderdale.